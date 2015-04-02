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Гостья Гостья
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The Host Гостья 2012 / США
7.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Гостья»

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Наша рецензия

«Гостья» (в оригинале, напротив, The Host, то есть «Хозяйка», «Гостеприимица», «Носительница» или, если угодно, «Принимающая сторона») – это, в сущности, «Аватар» наоборот, только с меньшим натиском военной авиации и более глубоким погружением в медитативность и шизофрению. На Землю прибывают некие инопланетные «души», изрядно смахивающие на небезызвестную инфузорию туфельку, вселяются в тела местных…

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Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Годика 3 назад пытался прочитать роман,осилил половину,жуткая нудятина(просто до этого сумерки прочел вроде понравилось ДА ЛАДНО ЛАДНО НЕ САМ,ПОДРУГА ЗАСТАВИЛА)))

Надеюсь в фильм напихают больше экшена(в рассвет же придумали финальную битву)

Вот я думаю если бы не сумерки то каков был шанс у этого романа на экранизацию.

Меня всегда удивляли такие Стефани Майер,сидит себе такая домохозяйка и ХРЕНАКС!!! родила бестселлер на кучу миллионов,точно говорю в них кто то вселяется.

«The Truth Is Out There»
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Да, немного нудновато. Но в целом не пожалел что пошёл. Посмотреть можно!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Qbik 2 апреля 2015, 12:51
Не оправданные ожидания приводят к разочарованию ((( ожидали с женой фантастический сюжет, а оказалась, что на Земле мир и процветание, подсвеченные глаза это ещё не фантастика.!!!

Вселили в неё пришельца, и давай сразу её подозревать, мол типа молчишь 5 минут, значит не прижился в тебе симбиоз, надо казнить.

Фильм постановлен на внутренних диалогах главной героини и её неадекватное поведение в сюжете жизни, то в одну сторону руль крутанёт, то в другую, вот и перевернулась, а вставши задаётся вопросом: "А Я ли это смогла перевернут машину?"

Дайана Крюгер в роли надсмотрщика за главной героиней и всё спрашивает, а что это ты на берег реки пришла? мол типа -Чего? Наш в тебе не приживается? понастольгировать пришла?

Ушли с женой на 50 ой минуте фильма, кога привели её в деревню к ЛЮДЯМ, а те давай подщечины девахе давать, надавали кто успел в очередь встать, да и отправили на каменную плиту лежать, тут и встали мы и съэкономили оставшиеся 1 час 15 минут.

РЕЗЮМИРУЮ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: нам , в наши 35-39 лет такого плана фильм не затронул в душе тонких струн прекрасного впечатления, потому что Идея фильма хороша ( мол типа мир на Земле и болезни побеждены и всё такое, и в этом направлении бы Ридлик Скот или Спилберг бы развил та-акую офигительную историю, что и сиквел бы сняли и не один, ) а исполнение и акцент на отдельном островке Людей спасших свою агрессивность не впечатлило.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Да, детский такой фильм, для подростков... Смесь Сумерек и Эквилибриума, сюжет проще некуда, думать не надо, отбросили все заморочки, "ребята, давайте жить дружно" основная и единственная философия фильма... Но мне понравилось. Монотонный он конечно, неспешный, без драйва, но светлый такой, приятно. Диалоги что в Сумерках, на уровне 10 класса, и похоже у Стефани Майер пунктик на тройственной любви, все она норовит сочинить пикантные поцелуи по очереди, я уж думала они под конец реально щведской семьей заживут ✊ Но смотрибельность фильму лбеспечила его доброта и просто невероятная девушка - Сирша Ронан, от нее глаз не оторвать, воплощение чистоты и обаяния ✊ Благодаря ей



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
maxwel 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший добрый светлый фильм.Циники будут недовольны. Картинка красивая, главгероиня приятная.Если мозг отключать и на нелогичные детали не обращать внимания, то получите эмоциональное удовольствие. Мне таким образом очень даже понравилось. 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фу. Такие все из себя чистые души прилетели, совершенно невинно подселились в чужие тела...космических масштабов лицемерие.

Да и идея не первой свежести, но можно было как-то пободрее. Почему только Мелани своими воспоминаниями делилась? могли бы и двусторонний обмен организовать. Показали бы воспоминания Анни, другие миры, экспансию, фантастичности накрутили бы. А вместо этого два крепких хлопца в колосьях по пояс и страстные поцелуи попеременно с обоими, да признания в любви самой себе.



Без тебя в голове скучно©

0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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