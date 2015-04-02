«Гостья» (в оригинале, напротив, The Host, то есть «Хозяйка», «Гостеприимица», «Носительница» или, если угодно, «Принимающая сторона») – это, в сущности, «Аватар» наоборот, только с меньшим натиском военной авиации и более глубоким погружением в медитативность и шизофрению. На Землю прибывают некие инопланетные «души», изрядно смахивающие на небезызвестную инфузорию туфельку, вселяются в тела местных…
Надеюсь в фильм напихают больше экшена(в рассвет же придумали финальную битву)
Вот я думаю если бы не сумерки то каков был шанс у этого романа на экранизацию.
Меня всегда удивляли такие Стефани Майер,сидит себе такая домохозяйка и ХРЕНАКС!!! родила бестселлер на кучу миллионов,точно говорю в них кто то вселяется.
«The Truth Is Out There»
Вселили в неё пришельца, и давай сразу её подозревать, мол типа молчишь 5 минут, значит не прижился в тебе симбиоз, надо казнить.
Фильм постановлен на внутренних диалогах главной героини и её неадекватное поведение в сюжете жизни, то в одну сторону руль крутанёт, то в другую, вот и перевернулась, а вставши задаётся вопросом: "А Я ли это смогла перевернут машину?"
Дайана Крюгер в роли надсмотрщика за главной героиней и всё спрашивает, а что это ты на берег реки пришла? мол типа -Чего? Наш в тебе не приживается? понастольгировать пришла?
Ушли с женой на 50 ой минуте фильма, кога привели её в деревню к ЛЮДЯМ, а те давай подщечины девахе давать, надавали кто успел в очередь встать, да и отправили на каменную плиту лежать, тут и встали мы и съэкономили оставшиеся 1 час 15 минут.
РЕЗЮМИРУЮ СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: нам , в наши 35-39 лет такого плана фильм не затронул в душе тонких струн прекрасного впечатления, потому что Идея фильма хороша ( мол типа мир на Земле и болезни побеждены и всё такое, и в этом направлении бы Ридлик Скот или Спилберг бы развил та-акую офигительную историю, что и сиквел бы сняли и не один, ) а исполнение и акцент на отдельном островке Людей спасших свою агрессивность не впечатлило.
7/10
Да и идея не первой свежести, но можно было как-то пободрее. Почему только Мелани своими воспоминаниями делилась? могли бы и двусторонний обмен организовать. Показали бы воспоминания Анни, другие миры, экспансию, фантастичности накрутили бы. А вместо этого два крепких хлопца в колосьях по пояс и страстные поцелуи попеременно с обоими, да признания в любви самой себе.
Без тебя в голове скучно©
0/10
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