Наша рецензия

«Гостья» (в оригинале, напротив, The Host, то есть «Хозяйка», «Гостеприимица», «Носительница» или, если угодно, «Принимающая сторона») – это, в сущности, «Аватар» наоборот, только с меньшим натиском военной авиации и более глубоким погружением в медитативность и шизофрению. На Землю прибывают некие инопланетные «души», изрядно смахивающие на небезызвестную инфузорию туфельку, вселяются в тела местных…