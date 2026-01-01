Оповещения от Киноафиши
Алан Ван Спранг
Alan van Sprang
Алан Ван Спранг
Алан Ван Спранг
Alan van Sprang
Дата рождения
19 июня 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Калгари, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.9
Пила 3
(2006)
6.7
Война богов: Бессмертные
(2011)
6.4
Земля мертвых
(2005)
Фильмография Алан Ван Спранг
5.1
Цепной пёс
Tainted
криминал, драма, триллер
2020, Канада
6.3
Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика
2016, США
6.7
Война богов: Бессмертные
Immortals
боевик, фэнтези, драма
2011, США

5.1
Спасение мертвецов
Survival of the Dead
ужасы
2009, США

5.6
Призрачный удар
Phantom Punch
биография, драма
2008, Канада / США
5.9
Дневники мертвецов
Diary of the Dead
ужасы, триллер
2007, США

Рецензия
6.9
Пила 3
Saw 3
триллер, криминал, ужасы
2006, США
6.4
Земля мертвых
Land of the Dead
триллер, боевик, драма, ужасы
2005, США / Канада / Франция
Рецензия
