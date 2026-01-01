Оповещения от Киноафиши
Алан Ван Спранг

Дата рождения
19 июня 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Калгари, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Пила 3 6.9
Пила 3 (2006)
Война богов: Бессмертные 6.7
Война богов: Бессмертные (2011)
Земля мертвых 6.4
Земля мертвых (2005)

Фильмография Алан Ван Спранг

Жанр
Год
Цепной пёс 5.1
Цепной пёс Tainted
криминал, драма, триллер 2020, Канада
Сумеречные охотники 6.3
Сумеречные охотники
драма, фэнтези, мистика 2016, США
Война богов: Бессмертные 6.7
Война богов: Бессмертные Immortals
боевик, фэнтези, драма 2011, США
Смотреть трейлер
Спасение мертвецов 5.1
Спасение мертвецов Survival of the Dead
ужасы 2009, США
Смотреть трейлер
Призрачный удар 5.6
Призрачный удар Phantom Punch
биография, драма 2008, Канада / США
Дневники мертвецов 5.9
Дневники мертвецов Diary of the Dead
ужасы, триллер 2007, США
Смотреть трейлер Рецензия
Пила 3 6.9
Пила 3 Saw 3
триллер, криминал, ужасы 2006, США
Земля мертвых 6.4
Земля мертвых Land of the Dead
триллер, боевик, драма, ужасы 2005, США / Канада / Франция
Рецензия
