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Джозеф Морган
Джозеф Морган
Joseph Morgan
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Джозеф Морган
Joseph Morgan
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Дата рождения
16 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Джозефа Моргана
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Фильмография Джозефа Моргана
Открытая могила
2013, США
6.0
Бен Гур
боевик, приключения, драма
2010, Германия / Испания / Канада / США
6.0
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Звезда «Дневников вампира» и «Древних» не появится в «Наследии»
Актер Джозеф Морган не хочет, чтобы зрители запомнили его персонажа постоянно восстающим из мертвых.
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14 июля 2020 11:20
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Топ 10 самых сексуальных вампиров в кино и сериалах
Десять лет назад вампирская тема так прочно заняла свою нишу в сериальной и киноиндустрии, что, казалось, вытеснить ее оттуда не может ничто. Но на смену кровопийцам пришли зомби, а им – супергерои, и о вампирах мы совсем позабыли. Как мы знаем, мода имеет свойство возвращаться, поэтому предлагаем заранее оживить вампирскую тематику и вспомнить самых сексуальных вампиров из кино и сериалов.
1 комментарий
26 сентября 2018 20:29
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