Топ 10 самых сексуальных вампиров в кино и сериалах

Десять лет назад вампирская тема так прочно заняла свою нишу в сериальной и киноиндустрии, что, казалось, вытеснить ее оттуда не может ничто. Но на смену кровопийцам пришли зомби, а им – супергерои, и о вампирах мы совсем позабыли. Как мы знаем, мода имеет свойство возвращаться, поэтому предлагаем заранее оживить вампирскую тематику и вспомнить самых сексуальных вампиров из кино и сериалов.