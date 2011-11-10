Menu
Poster of Immortals
Рейтинги
6.7 IMDb Rating: 6
Rate
13 posters
Kinoafisha Films Immortals

Immortals

Immortals 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Theseus is a mortal man chosen by Zeus to lead the fight against the ruthless King Hyperion, who is on a rampage across Greece to obtain a weapon that can destroy humanity.
Immortals - trailer in russian 2
Immortals  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2011
Online premiere 11 November 2011
World premiere 10 November 2011
Release date
10 November 2011 Russia Наше кино, Парадиз 16+
28 November 2011 Australia
10 November 2011 Belarus
11 November 2011 Brazil
11 November 2011 Canada
11 November 2011 Estonia
11 November 2011 Finland
23 November 2011 France
10 November 2011 Germany
11 November 2011 Great Britain
10 November 2011 Greece
10 November 2011 Hungary
11 November 2011 Italy
10 November 2011 Kazakhstan
10 November 2011 Netherlands
11 November 2011 Poland
24 November 2011 Portugal
23 December 2011 Spain
11 November 2011 Sweden
8 December 2011 Thailand
11 November 2011 USA
10 November 2011 Ukraine
MPAA R
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $226,904,017
Production Relativity Media, Virgin Produced, Mark Canton Productions
Also known as
Immortals, Inmortales, Imortais, Les Immortels, Athanatoi, Besmrtnici, Bnei almavet, Chiến Binh Bất Tử, Halhatatlanok, Immortals 3D, Immortals. Bogowie i herosi, Krieg der Götter, Los inmortales, Nemirstīgie, Nemirtingieji, Nemuritorii 3D: Razboiul Zeilor, Nesmrtni, Ölümsüzler: Tanrıların Savaşı, Surematud, Ukvdavni, Válka bohu, Vojna bohov, War of Gods, Αθάνατοι, Бесмртници, Війна Богів: Безсмертні, Война Богов: Бессмертные, Войната на боговете, インモータルズ　神々の戦い, 戰神世紀
Director
Tarsem Singh
Tarsem Singh
Cast
Henry Cavill
Henry Cavill
Mickey Rourke
Mickey Rourke
Freida Pinto
Freida Pinto
Kellan Lutz
Kellan Lutz
Luke Evans
Luke Evans
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 41 votes
6 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2388
Film Trailers
Immortals - trailer in russian 2
Immortals Trailer in russian 2
Immortals - russian тв ролик 2
Immortals Russian тв ролик 2
All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Immortals
Stills
