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Хроника Хроника
Киноафиша Фильмы Хроника Хроника, 2012: актеры и роли
Chronicle Хроника 2012 / США / Великобритания
7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Хроника, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джош Транк Джош Транк Josh Trank
В ролях
Майкл Б. Джордан Майкл Б. Джордан Michael B. Jordan Майкл Келли Майкл Келли Michael Kelly Дэйн ДеХаан Дэйн ДеХаан Dane DeHaan Эшли Хиншоу Эшли Хиншоу Ashley Hinshaw Алекс Расселл Алекс Расселл Alex Russell Анна Вуд Anna Wood Люк Тайлер Luke Tyler
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