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Перевал разбитых сердец
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Heartbreak Ridge
Перевал разбитых сердец
1986 / США
6.9
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11
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Рейтинг IMDb: 6.8
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