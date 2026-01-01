Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убежище» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Подкрепление
Постер фильма Подкрепление
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Подкрепление

Подкрепление

The Enforcer 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В Сан-Франциско свирепствует банда террористов, на счету которых немало дерзких налетов и зверских убийств. Экстремисты обнаглели настолько, что собираются диктовать городу свою волю.

Полиция пребывает в растерянности, власти бездействуют... Грязный Гарри, выяснив куда ведет след, решает навестить боевиков в их собственном логове...

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 16 декабря 1976
Дата выхода
20 января 1977 Австралия
20 декабря 1976 Бразилия
25 февраля 1977 Великобритания
21 декабря 1976 Германия
3 марта 1977 Греция
14 января 1977 Ирландия 18
31 марта 1977 Испания
11 февраля 1977 Италия
9 июля 2008 Нидерланды
21 декабря 1976 США
3 февраля 1977 Финляндия
19 апреля 1977 Франция
25 декабря 1976 Япония PG12
MPAA R
Бюджет $9 000 000
Сборы в мире $46 236 000
Производство Warner Bros., The Malpaso Company
Другие названия
The Enforcer, Sin miedo a la muerte, Dirty Harry III - Der Unerbittliche, L'inspecteur ne renonce jamais, Násilník, Подкрепление, Affetmeyen Adam, Az igazságosztó, Cielo di piombo, ispettore Callaghan, Den hårda jakten, Der Unerbittliche, Dirty Harry 3, Dirty Harry III, Dirty Harry renser ud, Dirty Harry tar hevn, Egzekutor, Enforcer - Hårdingen, Executorul, Hardingen, Hårdingen, Harry - O Implacável, Harry el ejecutor, Harry l'Executor, Istjerivač pravde, Kẻ Thực Thi Công Lý, Likainen Harry: Murskaaja, Moving Target, Murskaaja, Neizprosno, Neúprosný, Procurorul, Sem Medo da Morte, Täideviija, Vykonavatel, Ο επιθεωρητής Κάλαχαν επιστρέφει, Ο επιθεωρητής Κάλαχαν ξαναχτυπά, Блюститель закона, Насилникът, Підкріплення, Прљави Хари: Истеривач правде, ダーティハリー3, 全面追捕令
Фильмы похожие на Подкрепление
Список смертников 6.6
Список смертников (1988)
Перевал разбитых сердец 6.9
Перевал разбитых сердец (1986)
Имя ему Смерть 6.9
Имя ему Смерть (1985)
Внезапный удар 6.6
Внезапный удар (1983)
Побег из Алькатраса 7.5
Побег из Алькатраса (1979)
Джоси Уэйлс – человек вне закона 7.2
Джоси Уэйлс – человек вне закона (1976)
Санкция на пике Эйгера 6.4
Санкция на пике Эйгера (1975)
Громила и попрыгунчик 7.3
Громила и попрыгунчик (1974)
Высшая сила 7.1
Высшая сила (1973)
Бродяга высокогорных равнин 7.5
Бродяга высокогорных равнин (1973)
Сыграй мне перед смертью 6.9
Сыграй мне перед смертью (1971)
Грязный Гарри 7.7
Грязный Гарри (1971)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
[Каллаган узнает, что его переводят в отдел кадров]
Гарри Каллаган Кадры? Это для уё###в!
Капитан МакКей Я в кадрах сидел десять лет.
Гарри Каллаган Ага.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше