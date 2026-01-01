В Сан-Франциско свирепствует банда террористов, на счету которых немало дерзких налетов и зверских убийств. Экстремисты обнаглели настолько, что собираются диктовать городу свою волю.

Полиция пребывает в растерянности, власти бездействуют... Грязный Гарри, выяснив куда ведет след, решает навестить боевиков в их собственном логове...