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Абсолютная власть Абсолютная власть
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Absolute Power

Абсолютная власть, 1997

1997 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Лютер Уитни — гениальный вор драгоценностей. Он свое отсидел еще тридцать лет назад. С тех пор не имел никаких дел с полицией. А тут — «черт попутал». Основательно подготовившись, он забрался в роскошный особняк знаменитого филантропа Салливана и стянул женских украшений на многие-многие тысячи…

Но в этот момент в спальню вошли мужчина и женщина. Женщина — Кристи, супруга Салливана, мужчина — страшно подумать — президент Соединенных Штатов Ричмонд! Уитни спрятался и наблюдал, как любовный флирт перерос в борьбу. Президент проявил склонность к садизму, а Кристи взялась за нож для резки бумаги и ранила партнера. В спальню ворвались охранники, и Кристи застрелили. К несчастью, Уитни не удалось остаться инкогнито, хотя он и сумел сбежать…

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1997
Премьера в России 4 февраля 1997
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 4 февраля 1997
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Эд Харрис
Эд Харрис
Лора Линни
Лора Линни
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Абсолютная власть 3 постера
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саундтрек фильма Абсолютная власть
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