Абсолютная власть, 1997

Лютер Уитни — гениальный вор драгоценностей. Он свое отсидел еще тридцать лет назад. С тех пор не имел никаких дел с полицией. А тут — «черт попутал». Основательно подготовившись, он забрался в роскошный особняк знаменитого филантропа Салливана и стянул женских украшений на многие-многие тысячи…

Но в этот момент в спальню вошли мужчина и женщина. Женщина — Кристи, супруга Салливана, мужчина — страшно подумать — президент Соединенных Штатов Ричмонд! Уитни спрятался и наблюдал, как любовный флирт перерос в борьбу. Президент проявил склонность к садизму, а Кристи взялась за нож для резки бумаги и ранила партнера. В спальню ворвались охранники, и Кристи застрелили. К несчастью, Уитни не удалось остаться инкогнито, хотя он и сумел сбежать…