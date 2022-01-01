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Перевал разбитых сердец
Киноафиша Фильмы Перевал разбитых сердец Перевал разбитых сердец, 1986: актеры и роли
Heartbreak Ridge Перевал разбитых сердец 1986 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Перевал разбитых сердец, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood
В ролях
Клинт Иствуд Клинт Иствуд Clint Eastwood Марша Мейсон Marsha Mason Эверет МакГилл Моузес Ганн Moses Gunn Айлин Хекарт Eileen Heckart Бо Свенсон Bo Svenson
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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