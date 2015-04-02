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Охотники на гангстеров
Отзывы о фильме «Охотники на гангстеров»
Gangster Squad
Охотники на гангстеров
2013 / США
Трейлер
7.3
Оцените
31
голос
Рейтинг IMDb: 6.7
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
У Гослинга со Стоун будет таки постельная сцена✊ .
Как-то пока не понятно, стоит ждать или нет. Актеры-то хороши, но реж. Фляйшер (?)
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
нехило замахнулись, у ребят пупок не надорвется интересно? америка так любит всех своих бандосов, что диссертацию уже можно забабахать по огромнейшей куче фильмов на эту тему ✊ ...
ну посмотрим на очередных Untouchables ✊ , единственное, что не вызывает сомнений, Пенн скорее всего будет неплохим бандюганом, а вот остальные...
ps ну какие гангстеры в LA, то ли дело в Чикаго ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
А мне кажется, все таки Гослинг. Есть у него что то отсутствующее во взгляде)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Интеллигент, съехавший с катушек, в тенденциях современного кинематограfа, все таки потенциально круче, качка, съехавшего с катушек. Хотя бы вариативностью своих замыслов и масштабом их последствий. Это современно.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 11/09/2012 - 08:39:18):
Мы же говорим про собирательный образ "интелигента" и такой же образ "качка", при чем здесь получится не получится?) внимательней)). И как можно, из моего саркастического эпитета "современно", вытащить архисубьективное, абсолютно не применимое в данном контексте, существительное "интересность"?)) К примеру. Двигаетесь вы , внутри переполненного вагона метро, по направлению в университет, а к Вам протискивается качок, и невзначай так, заваливается на вас. Дальнейшие развитие событий, для остальных пассажиров вагона, можно охарактеризовать словом "интересность", но для Вас это скорее современная составляющая бытия мегаполиса.))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
какой ужас.! ! !
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Да это провал вопиющий! чушебред. Я давно не порывался уйти до окончания фильма, с таким актерским составом. Прям даже и не припомню. Комикс, который попытался превратиться в ганстадраму, но режиссер при этом снимал неонуар. Полная лажа. Пенну вобще стыдно должно быть. 2\10
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Да уж .... Сначала не верил отзывам вашим товарищи =))) Но вот только с фильма пришёл.
Я расстроен до ужаса. Думал , фильм будет просто улёт , судя по трейлеру. А оказалось какое то скучное кино , как будто снимал начинающий режиссёр , даже в драках было видно , шатающуюся камеру . Реально никогда этого не замечал в других фильмах ( реально студент снимал ✊ )
Как уже писал Андрей133 ( Сценарий прост, как выстрел ) , реально так и есть.
С таким актёрским составом , так запороть фильм ✊
2/10
2 апреля 2015, 12:51
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Как-то пока не понятно, стоит ждать или нет. Актеры-то хороши, но реж. Фляйшер (?)
ну посмотрим на очередных Untouchables ✊ , единственное, что не вызывает сомнений, Пенн скорее всего будет неплохим бандюганом, а вот остальные...
ps ну какие гангстеры в LA, то ли дело в Чикаго ✊
Мы же говорим про собирательный образ "интелигента" и такой же образ "качка", при чем здесь получится не получится?) внимательней)). И как можно, из моего саркастического эпитета "современно", вытащить архисубьективное, абсолютно не применимое в данном контексте, существительное "интересность"?)) К примеру. Двигаетесь вы , внутри переполненного вагона метро, по направлению в университет, а к Вам протискивается качок, и невзначай так, заваливается на вас. Дальнейшие развитие событий, для остальных пассажиров вагона, можно охарактеризовать словом "интересность", но для Вас это скорее современная составляющая бытия мегаполиса.))
Я расстроен до ужаса. Думал , фильм будет просто улёт , судя по трейлеру. А оказалось какое то скучное кино , как будто снимал начинающий режиссёр , даже в драках было видно , шатающуюся камеру . Реально никогда этого не замечал в других фильмах ( реально студент снимал ✊ )
Как уже писал Андрей133 ( Сценарий прост, как выстрел ) , реально так и есть.
С таким актёрским составом , так запороть фильм ✊
2/10
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