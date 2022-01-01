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Охотники на гангстеров Охотники на гангстеров
Киноафиша Фильмы Охотники на гангстеров Охотники на гангстеров, 2013: актеры и роли
Gangster Squad Охотники на гангстеров 2013 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Охотники на гангстеров, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рубен Флейшер Рубен Флейшер Ruben Fleischer
В ролях
Райан Гослинг Райан Гослинг Ryan Gosling Эмма Стоун Эмма Стоун Emma Stone Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Джованни Рибизи Джованни Рибизи Giovanni Ribisi Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick
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