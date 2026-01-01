Мэтт Манфреди

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов

Каким будет сентябрь, можно узнать 11 августа: по старым приметам в день рождения Николая Чудотворца

Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна

«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет

Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb

Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)

Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»

«Категорически рекомендую к просмотру»: новая августовская фантастика про биожену уже вышла на Amazon Prime Video и Apple TV

«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться