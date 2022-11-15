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Призрачный патруль 2: Восстание проклятых Призрачный патруль 2: Восстание проклятых
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R.I.P.D. 2: Rise of the Damned

Призрачный патруль 2: Восстание проклятых, 2022

2022 / США
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Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 ноября 2022
Премьера в мире 15 ноября 2022
Режиссер
Пол Лейден
Пол Лейден
В ролях
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Джейк Чои
Джейк Чои
Ричард Флишман
Керри Кнуппе
Стефани Леви-Джон
Стефани Леви-Джон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призрачный патруль 2: Восстание проклятых 1 постер
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