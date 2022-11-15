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Постер фильма Призрачный патруль 2: Восстание проклятых
4.4
Призрачный патруль 2: Восстание проклятых - Трейлер
Киноафиша Фильмы Призрачный патруль 2: Восстание проклятых
4.4

Призрачный патруль 2: Восстание проклятых

, 2022
R.I.P.D. 2: Rise of the Damned
США / боевик, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Призрачный патруль 2: Восстание проклятых
4.4
Призрачный патруль 2: Восстание проклятых - Трейлер
Призрачный патруль 2: Восстание проклятых  Трейлер

В ролях

Джеффри Донован
Джеффри Донован
Рой Пулсайфер
Джейк Чои
Джейк Чои
Slim Samuels
Ричард Флишман
Angus
Керри Кнуппе
Стефани Леви-Джон
Стефани Леви-Джон
Beverly
Рейчел Адедеджи
Avatar Roy
Пенелопа Митчелл
Пенелопа Митчелл
Жанна
Evlyne Oyedokun
Avatar Jeanne
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Otis Clairborne
Craige Els
Mayor Julius Butterfield
Тилли Кипер
Charlotte Pulsipher
Режиссер Пол Лейден
Сценарист Питер М. Ленков, Andrew Klein, Пол Лейден
Композитор Джон Питер Робинсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 15 ноября 2022
Премьера в мире 15 ноября 2022
Дата выхода
15 ноября 2022 Китай
15 ноября 2022 Португалия M/16
MPAA PG-13
Производство Universal 1440 Entertainment, Hero Squared
Другие названия
R.I.P.D. 2: Rise of the Damned, Đồn Cảnh Sát Ma 2: Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Bị Nguyền Rủa, Ölümsüz Polisler 2: Lanetlilerin Yükselişi, R.I.P.D 2 Copoi pentru strigoi 2, R.I.P.D. 2, R.I.P.D. 2: Ascensão dos Condenados, R.I.P.D. 2: Le Réveil des Damnés, Призрачный патруль 2: Восстание проклятых, Примарний патруль 2: Повстання проклятих, 降魔戰警2：詛咒者崛起, R.I.P.D. 2 - Vzestup zatracených, آر.آی.پی.دی.۲:ظهور جهنمی, R.I.P.D.: Rise of the Damned, მოჩვენებითი პატრული, R.I.P.D. 2: City of the Damned, R.I.P.D. 2 - L'ascension des damnés, RIPD 2: Rise of the Damned, 冥界警局2：咒灵崛起, R.I.P.D. 2: L'Ascension des damnés

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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Призрачный патруль 2: Восстание проклятых - Трейлер
Призрачный патруль 2: Восстание проклятых Трейлер
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