Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of R.I.P.D.
Poster of R.I.P.D.
Poster of R.I.P.D.
Poster of R.I.P.D.
Poster of R.I.P.D.
Рейтинги
6.5 IMDb Rating: 5.6
Rate
5 posters
Kinoafisha Films R.I.P.D.

R.I.P.D.

R.I.P.D. 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A recently slain cop joins a team of undead police officers working for the Rest in Peace Department and tries to find the man who murdered him.
R.I.P.D. - trailer in russian
R.I.P.D.  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2013
Online premiere 19 July 2013
World premiere 18 July 2013
Release date
18 July 2013 Russia UPI 12+
15 August 2013 Argentina
12 September 2013 Australia
18 July 2013 Belarus
31 July 2013 Belgium
29 October 2013 Brazil
19 July 2013 Canada
18 July 2013 Czechia
8 August 2013 Denmark
9 August 2013 Estonia
31 July 2013 France
28 August 2013 Germany
19 September 2013 Great Britain
18 July 2013 Hong Kong
18 July 2013 Hungary
20 September 2013 Ireland
18 July 2013 Italy
18 July 2013 Kazakhstan
4 October 2013 Mexico
2 December 2013 Netherlands
19 July 2013 Norway
18 July 2013 Portugal
4 October 2013 South Africa
22 August 2013 South Korea 15
20 September 2013 Spain
19 July 2013 Sweden
18 July 2013 Taiwan
8 August 2013 Thailand
19 July 2013 Turkey
19 July 2013 USA
18 July 2013 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $130,000,000
Worldwide Gross $78,324,220
Production Universal Pictures, Original Film, Dark Horse Entertainment
Also known as
R.I.P.D., R.I.P.D. Policía del más allá, Призрачный патруль, Đồn Cảnh Sát Ma, Ghost Agent: R.I.P.D., Gôsuto Êjento/R.I.P.D., Ilsėkis ramybėje departamentas, Ölümsüz Polisler, R.I.P. Département, R.I.P.D. - Agenci z zaświatów, R.I.P.D. - Agentes do Além, R.I.P.D. - Batsoi apo allo kosmo, R.I.P.D. - Haamukytät, R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, R.I.P.D. - Szellemzsaruk, R.I.P.D. - URNA: Útvar rozhodne neživých agentov, R.I.P.D. - URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů, R.I.P.D. - Μπάτσοι από άλλο κόσμο, R.I.P.D. Agenti za počivale u miru, R.I.P.D. Brigade fantôme, R.I.P.D. Copoi pentru strigoi, R.I.P.D. Departamento de policía mortal, R.I.P.D. Примарний патруль, R.I.P.D.: Agentes do Outro Mundo, R.I.P.D.: Policía del más allá, Rest in Peace Department, RIPD: Пандури за мртваке, Shotrim me'olam aher, РПУ Оня свят, أر.آي.بي.دي, आर.आई.पी.डी., ゴースト・エージェント R.I.P.D., 冥界警局, 降魔戰警
Director
Robert Schwentke
Robert Schwentke
Cast
Ryan Reynolds
Ryan Reynolds
Jeff Bridges
Jeff Bridges
Kevin Bacon
Kevin Bacon
Stephanie Szostak
Stephanie Szostak
James Hong
James Hong
Cast and Crew
Similar films for R.I.P.D.
Looper 7.4
Looper (2012)
Men in Black II 6.9
Men in Black II (2002)
Men in Black 7.8
Men in Black (1997)
Ghostbusters 8.0
Ghostbusters (1984)
24 Hours to Live 6.5
24 Hours to Live (2017)
RED 7.7
RED (2010)
The Hitman's Bodyguard 7.6
The Hitman's Bodyguard (2017)
R.I.P.D. 2: Rise of the Damned 4.4
R.I.P.D. 2: Rise of the Damned (2022)
Self/less 7.0
Self/less (2015)
A Million Ways to Die in the West 6.2
A Million Ways to Die in the West (2014)
The Last Stand 6.8
The Last Stand (2013)
Riddick 7.0
Riddick (2013)

Film rating

6.5
Rate 33 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2610
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Афоня 2 April 2015, 12:51
Полтора часа фильма пролетели как 10 минут, улётный фильмец! Картинка на уровне, есть нелогичные моменты, это да, но они ненапряжные, весёлое… Read more…
Swi4e1 2 April 2015, 12:51
Фильм не очень =( , так ждал его. Ничего интересного , снят обычно и бонально. И болтавни как всегда много не нужной. ✊



6/10
Quotes
Roy Pulsipher [to Nick] You are just gonna have to learn to sit on your regret and pain until it turns into a dull, persistent ache. The way I do it. The way a man does it.
Business Person [walks up to Roy's avatar] I do music videos. Home phone number's on the back.
Roy Pulsipher Excuse me? I'm not a piece of meat put on this earth for your gratification, I'm a woman. Respect me or I will castrate you like a three-year-old steer.
Film Trailers All trailers
R.I.P.D. - trailer in russian
R.I.P.D. Trailer in russian
R.I.P.D. - ролик о съемках
R.I.P.D. Ролик о съемках
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack R.I.P.D.
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more