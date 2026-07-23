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Poster of Dirty Dancing
7.5
Kinoafisha Films Dirty Dancing
7.5

Dirty Dancing

, 1987
Dirty Dancing
USA / Musical, Drama, Comedy / 18+
Poster of Dirty Dancing
7.5

Synopsis

Spending the summer at a Catskills resort with her family, Frances "Baby" Houseman falls in love with the camp's dance instructor, Johnny Castle.

Cast

Jennifer Grey
Jennifer Grey
Baby Houseman
Patrick Swayze
Patrick Swayze
Johnny Castle
Jerry Orbach
Jerry Orbach
Jake Houseman
Cynthia Rhodes
Penny Johnson
Jack Weston
Max Kellerman
Jane Brucker
Lisa Houseman
Kelly Bishop
Kelly Bishop
Marjorie Houseman
Lonny Price
Neil Kellerman
Max Cantor
Robbie Gould
Charles 'Honi' Coles
Tito Suarez
Director Emile Ardolino
Writer Eleanor Bergstein
Composer John Morris
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1987
World premiere 12 May 1987
Release date
12 May 1987 Russia 12+
7 January 1988 Australia
25 September 1987 Brazil
6 February 2011 Canada
1 August 1989 Czechia
26 December 1987 Denmark
23 December 1987 France
6 October 1987 Germany
14 October 1987 Great Britain
20 November 1987 Greece
6 July 1989 Hungary 12
29 April 2025 Iceland 7 year age limit
6 November 1987 Ireland
13 November 1987 Italy
7 November 1987 Japan R15+
12 May 1987 Kazakhstan
19 October 1987 Norway
1 January 1989 Poland 16
18 March 1988 Portugal
1 January 1988 South Korea 15
24 June 1988 Spain
23 October 1987 Sweden
21 August 1987 USA
12 May 1987 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $214,577,242
Production Great American Films Limited Partnership, Vestron Pictures
Also known as
Dirty Dancing, Грязные танцы, Baile caliente, Brudny taniec, Çirkli rəqs, Dança Comigo, Dans murdar, Danse lascive, De forbudte trin, Dirty Dancing - Balli proibiti, Dirty Dancing - Dança Comigo, Dirty Dancing - Kuuma tanssi, Dirty Dancing - Piszkos tánc, Dirty Dancing: Baile caliente, Dirty Dancing: baile prohibido, Dirty Dancing: Ritmo Quente, Het dans, Hriešny tanec, Hříšný tanec, İlk Dans, İlk Aşk, Kirli raqs, Kuuma tanssi, Prljavi ples, Purvini šokiai, Räpane tants, Ritmo Quente, Snuskedans, Umazani ples, Vũ Điệu Hoang Dã, Wirujący seks, Брудні танці, Лас билеу, Мръсни танци, Прљави плес, ダーティ・ダンシング, 热舞, 热舞十七, 熱舞17, 脏舞, 辣身舞, İlk Aşk, İlk Dans, ダーティ・ダンシング：1987

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 23 July 2026
Listen to the
soundtrack Dirty Dancing
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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