Грязные танцы
Награды и номинации фильма Грязные танцы
Награды и номинации фильма Грязные танцы 1987
Оскар 1988
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая песня
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
