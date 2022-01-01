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Келли Бишоп
Келли Бишоп
Kelly Bishop
О персоне
Фильмография
Келли Бишоп
Kelly Bishop
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Дата рождения
28 февраля 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Колорадо-Спрингс, Колорадо, США
Рост
168 см
Биография Келли Бишоп
Родилась 28 февраля 1944 года. Колорадо-Спрингс, Колорадо, США.
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Фильмография Келли Бишоп
Зальцбургская история
драма, мелодрама
2018, Австрия
6.0
Дети сексу не помеха
комедия
2012, США
7.0
Вундеркинды
комедия, драма
2000, Великобритания / США / Германия / Япония
7.0
Рапсодия Майями
комедия, мелодрама
1995, США
6.0
Шесть степеней отчуждения
мистика, драма
1993, США
7.0
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