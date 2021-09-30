Телохранитель, 1992

Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, чувствует себя отчасти виновным в том, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и за большой гонорар, но все же нехотя, нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами.

Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложившаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой профессиональный долг, что приводит к частым конфликтам между Фрэнком и Рэйчел… Фармер приходит к выводу, что угроза жизни Рэйчел исходит отнюдь не от психопата, а от профессионального убийцы.