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The Bodyguard

Телохранитель, 1992

1992 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

У Фрэнка Фармера, бывшего секретного агента, а ныне профессионального телохранителя, есть твердое правило – менять клиентов раз в год. Очередным работодателем Фрэнка становится известная поп-дива Рейчел Мэррон, страдающая от преследования неадекватного поклонника. Поначалу отношения между бодигардом и певицей не складываются: взбалмошный характер Рейчел не просто не по душе Фрэнку – выходки клиентки мешают ему выполнять свои обязанности. Однако постепенно натянутость сменяется симпатией, а затем и вовсе перерастает во влюбленность. Тем временем становится известно, что за Мэррон охотится не сумасшедший фанат, а настоящий маньяк.

  • Ставшая культовой после выхода картины композиция “I will always love you” была на самом деле позаимствована из репертуара певицы Долли Партон. Идея использования этой песни принадлежала Кевину Костнеру. 
  • Сценарий к фильму был написан в 1970-х годах. Лоуренс Кэздан писал историю, держа в голове образы актера Стива МакКуина и певицы Дайаны Росс.
  • Особняк Рейчел ранее появлялся в картине “Крестный отец”.
  • Роль Рейчел могла достаться Мадонне или Джанет Джексон.
  • В 2019 году Кевин Костнер признался, что на известном снимке к фильму на руках он держит не Уитни Хьюстон, а модель, с которой они делали фотонаброски к постеру.

Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, чувствует себя отчасти виновным в том, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и за большой гонорар, но все же нехотя, нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами.

Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложившаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой профессиональный долг, что приводит к частым конфликтам между Фрэнком и Рэйчел… Фармер приходит к выводу, что угроза жизни Рэйчел исходит отнюдь не от психопата, а от профессионального убийцы.

8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1992
Премьера в России 27 февраля 1994
Премьера в мире 25 ноября 1992
Возраст 16+
Режиссер
Мик Джексон
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон
Гари Кемп
Билл Коббс
Девон Никсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Телохранитель 2 постера
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Телохранитель
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саундтрек фильма Телохранитель
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