Телохранитель, 1992

У Фрэнка Фармера, бывшего секретного агента, а ныне профессионального телохранителя, есть твердое правило – менять клиентов раз в год. Очередным работодателем Фрэнка становится известная поп-дива Рейчел Мэррон, страдающая от преследования неадекватного поклонника. Поначалу отношения между бодигардом и певицей не складываются: взбалмошный характер Рейчел не просто не по душе Фрэнку – выходки клиентки мешают ему выполнять свои обязанности. Однако постепенно натянутость сменяется симпатией, а затем и вовсе перерастает во влюбленность. Тем временем становится известно, что за Мэррон охотится не сумасшедший фанат, а настоящий маньяк.
Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента Рейгана, чувствует себя отчасти виновным в том, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и за большой гонорар, но все же нехотя, нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами.
Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь. Сложившаяся ситуация мешает телохранителю исполнять свой профессиональный долг, что приводит к частым конфликтам между Фрэнком и Рэйчел… Фармер приходит к выводу, что угроза жизни Рэйчел исходит отнюдь не от психопата, а от профессионального убийцы.