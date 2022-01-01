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Грязные танцы Грязные танцы
Киноафиша Фильмы Грязные танцы Грязные танцы, 1987: актеры и роли
Dirty Dancing Грязные танцы 1987 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Грязные танцы, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиль Ардолино Emile Ardolino
В ролях
Дженнифер Грей Дженнифер Грей Jennifer Grey Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи Patrick Swayze Джерри Орбак Синтия Роудс Джек Уэстон Jack Weston Джейн Брукер Jane Brucker
Одна
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