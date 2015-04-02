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Паркер
Отзывы о фильме «Паркер»
Parker
Паркер
2013 / США
Трейлер
7.7
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
посмотрим...✊
2 апреля 2015, 12:51
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Новая картина с
Джейсоном Стэтхемом
, а так же
Майклом Чиклисом
,
Дженнифер Лопес
и
Ником Нолти
получилась первоклассным образцом эффектного и крепкого триллера, погружающего с интересом в историю мести анти-героя, вора с благородными принципами, держа в напряжении и радуя отменным R-рейтинговым зрелищем!
"Паркер"
хоть и не представляет из себя нон-стоп экшен, как "Адреналин" или "Перевозчик", но выполнен в стиле и духе последних сольных картин Стэтхема, и радует качеством постановки и насыщенностью визуала.
Везучий техасец
Новое кино со Стэтхемом в достатке радует почти всем, чего от него ждёшь. Здесь обилие драк и рваный монтаж, шикарный анти-герой типажа Перевозчика с историями о мести и любви, много крови и жестокости, наличие эротических моментов (нет, Лопез не разденется. Даже попку не покажет), и прекрасный замес на концовку с интригами и обводками. Однако самое главное, что нужно учесть, «Паркер» это не фильм жанра экшен, это не боевик с погонями и перестрелками, а именно триллер о мести в декорациях дорогих вилл и пляжей.
Шикарное начало фильма, где Джейсон предстаёт в изумительном гриме священника, выигрывает на ярмарке плюшевую игрушку для маленькой девочки, а затем совершает брутальное ограбление в компании, не забывая успокаивать трусливого и паникующего копа в течение преступления, довольно быстро перерастает в пролог ко всему дальнейшему сюжету, прерываясь редкими всплесками флешбэков в минуты потери сознания главным героем.
После ограбления картина сбавляет ход, ведь весь основной фильм, по мотивам серии известных книг и серии комиксов, посвящен подготовке к мести и её свершению. А так же к ещё одному ограблению под самый финал. Конечно, выкинуть нечто совсем уж удивительное в духе «Оушенов» не получилось, но сделано, тем не менее, очень здорово и увлекательно. Выдающий себя за богатого техасца главный герой обзаводится помощницей, ну а злодеи начинают не безосновательно бояться за свои жизни.
Отдельного внимания заслуживает второстепенная линия с наёмным убийцей, идущим по следу Паркера, после того, как выяснилось, что тот жив. Сцены с ним выдались едва ли не самыми яркими и напряжёнными за фильм. А заодно именно в таких эпизодах себя крайне не глупо проявляет подружка главного героя, обычно в подобных фильмах ничего из себя не представляющая. Вторым сильным женским персонажем является, разумеется, неудачница-риэлтор в исполнении Дженнифер Лопез. Этот киношный образ ей удался на славу, в отличие от прошлых не самых удачных проектов типа никудышной «Клетки» бездарного Сингха.
Так что фильм на удивление такой, что здесь на всех приятно смотреть. Стэтхем, везучий техасец, как всегда, брутален, неубиваем и очень крут. Ник Нолти выступает прекрасным штурманом и хорошим другом, подружка лихо обводит вокруг пальца профессионального киллера, ну а втянутая соучастница, хоть и попадает сама время от времени в передряги, всё же очень достойно себя показывает и не является обузой для сюжета.
Что же до злодеев, то за всю четвёрку отдувается в одиночку Чиклис (если не считать выше упомянутого киллера). Остальные трое, как и сам архи-босс мафии под конец картины, вышли абсолютно пустыми пятнами и даже дико раздражают, когда на них пытаются переключить хоть какое-то внимание. Более того, у самого несдержанного ещё и катастрофические проблемы с мотивацией по ходу действия, как и с логикой. Чиклис же выдаёт отменного гада, что он умеет навсе сто процентов даже после роли милого-ранимого Существа или сериального Супер-папашки.
«Паркер» продолжает карьеру Стэтхема триллерами в духе «Блитца» («Без компромиссов»), "Защитника" и «Элиты киллеров» («Профессионала»). Это вовсе не забойный экшен «Адреналина» и «Перевозчика», и отнюдь не стиль «Механика», хотя буквально везде персонаж анти-геройского склада выходит довольно схожим. «Паркер» выдержан на хорошем и качественном уровне, предлагая зрителю всё то, чего он от такого криминального триллера о мести и может ожидать.
Крепкая напряжённая картина с яркими главными персонажами, кровавыми сценами и занятными ограблениями. Триллер о том, как один супер-вор крадёт у других после предательства, и идёт по жизни со своим особенным кодексом чести. Прекрасная и занимательная работа в стиле последних современных картин со Стэтхемом.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Я доволен. Прямо много смеялся. И любовный треугольник удивил. Хорошо, хорошо)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Vanilla_extasy
2 апреля 2015, 12:51
Совсем не этого я ожидала от фильма... Затянуто, но в то же время как-то скомканно и порой скучновато, постоянно смотрела на часы. Ни морали, ни юмора.
Понравился Стетхем в новом гриме священика.
2 апреля 2015, 12:51
0
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kunkun
2 апреля 2015, 12:51
Перевожчик, механик, Челиос из Адреналина, теперь ещё и Паркер✊
Стетхем не перестаёт удивлять. Фильм реально ✊ Смотреть не просто нужно, но и необходимо. Хотя сюжет и, немножо, банальный (борьба добра со злом за справедливость), но в исполнении таких актёров, плюс режисура, радует глаза. Картина являет собой триллер в стиле экшн с замысловатыми логическими линиями, заставляющими, к концу фильма, грызть ногти.
А тем кому фильм не понравится Остаётся лишь пожелать тренироватся ма мультиках про винипуха
✊
Всем же остальным желаю приятного просмотра.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Авантюрная мелодрамка с Джейсоном Стэтемом, это конечно ново. Затянуто, Стэтем зачем то болтает без умолку вместо того чтобы драться и мимоходом демонстрировать свои шикарные кубики, второй час фильма просто откровенный фарс..но это впрочем неплохо, нас так на смех пробило ;) Мне почему то напомнило древний сериал "Жара в Акапулько". Очень красивый Палм Бич и вообще штат Флорида, прям захотелось там жить ;), у фильма яркие сочные краски, но все остальное....
5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Натаха
2 апреля 2015, 12:51
И что же Стетем в трусики к Дженифер не заглянул, может там микрофончик или жучок был..? Постеснялся наверно ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто СУПЕР !!!!! очень понравился . Джейсон Стэтхэм как всегда мега-круто сыграл =)))
Сценарий фильма очень классный. Все два часа , смотришь не отрываясь.
10/10
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Crimson
2 апреля 2015, 12:51
Хотел откаментить, но тут наткнулся вот на ЭТО:
Цитата (Bagenov Ura, 30/01/2013 - 19:50:19):
Из народного фольклора - продюсеры уже лет пять не говорят Джейсону Стэтэму, что он снимается в разных фильмах, чтобы сэкономить на гонорарах
Добавить нечего ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Макусим
30 октября 2015, 00:31
Оценка
Не впечатлило!!!
30 октября 2015, 00:31
0
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Везучий техасец
Новое кино со Стэтхемом в достатке радует почти всем, чего от него ждёшь. Здесь обилие драк и рваный монтаж, шикарный анти-герой типажа Перевозчика с историями о мести и любви, много крови и жестокости, наличие эротических моментов (нет, Лопез не разденется. Даже попку не покажет), и прекрасный замес на концовку с интригами и обводками. Однако самое главное, что нужно учесть, «Паркер» это не фильм жанра экшен, это не боевик с погонями и перестрелками, а именно триллер о мести в декорациях дорогих вилл и пляжей.
Шикарное начало фильма, где Джейсон предстаёт в изумительном гриме священника, выигрывает на ярмарке плюшевую игрушку для маленькой девочки, а затем совершает брутальное ограбление в компании, не забывая успокаивать трусливого и паникующего копа в течение преступления, довольно быстро перерастает в пролог ко всему дальнейшему сюжету, прерываясь редкими всплесками флешбэков в минуты потери сознания главным героем.
После ограбления картина сбавляет ход, ведь весь основной фильм, по мотивам серии известных книг и серии комиксов, посвящен подготовке к мести и её свершению. А так же к ещё одному ограблению под самый финал. Конечно, выкинуть нечто совсем уж удивительное в духе «Оушенов» не получилось, но сделано, тем не менее, очень здорово и увлекательно. Выдающий себя за богатого техасца главный герой обзаводится помощницей, ну а злодеи начинают не безосновательно бояться за свои жизни.
Отдельного внимания заслуживает второстепенная линия с наёмным убийцей, идущим по следу Паркера, после того, как выяснилось, что тот жив. Сцены с ним выдались едва ли не самыми яркими и напряжёнными за фильм. А заодно именно в таких эпизодах себя крайне не глупо проявляет подружка главного героя, обычно в подобных фильмах ничего из себя не представляющая. Вторым сильным женским персонажем является, разумеется, неудачница-риэлтор в исполнении Дженнифер Лопез. Этот киношный образ ей удался на славу, в отличие от прошлых не самых удачных проектов типа никудышной «Клетки» бездарного Сингха.
Так что фильм на удивление такой, что здесь на всех приятно смотреть. Стэтхем, везучий техасец, как всегда, брутален, неубиваем и очень крут. Ник Нолти выступает прекрасным штурманом и хорошим другом, подружка лихо обводит вокруг пальца профессионального киллера, ну а втянутая соучастница, хоть и попадает сама время от времени в передряги, всё же очень достойно себя показывает и не является обузой для сюжета.
Что же до злодеев, то за всю четвёрку отдувается в одиночку Чиклис (если не считать выше упомянутого киллера). Остальные трое, как и сам архи-босс мафии под конец картины, вышли абсолютно пустыми пятнами и даже дико раздражают, когда на них пытаются переключить хоть какое-то внимание. Более того, у самого несдержанного ещё и катастрофические проблемы с мотивацией по ходу действия, как и с логикой. Чиклис же выдаёт отменного гада, что он умеет навсе сто процентов даже после роли милого-ранимого Существа или сериального Супер-папашки.
«Паркер» продолжает карьеру Стэтхема триллерами в духе «Блитца» («Без компромиссов»), "Защитника" и «Элиты киллеров» («Профессионала»). Это вовсе не забойный экшен «Адреналина» и «Перевозчика», и отнюдь не стиль «Механика», хотя буквально везде персонаж анти-геройского склада выходит довольно схожим. «Паркер» выдержан на хорошем и качественном уровне, предлагая зрителю всё то, чего он от такого криминального триллера о мести и может ожидать.
Крепкая напряжённая картина с яркими главными персонажами, кровавыми сценами и занятными ограблениями. Триллер о том, как один супер-вор крадёт у других после предательства, и идёт по жизни со своим особенным кодексом чести. Прекрасная и занимательная работа в стиле последних современных картин со Стэтхемом.
8/10
Понравился Стетхем в новом гриме священика.
Стетхем не перестаёт удивлять. Фильм реально ✊ Смотреть не просто нужно, но и необходимо. Хотя сюжет и, немножо, банальный (борьба добра со злом за справедливость), но в исполнении таких актёров, плюс режисура, радует глаза. Картина являет собой триллер в стиле экшн с замысловатыми логическими линиями, заставляющими, к концу фильма, грызть ногти.
А тем кому фильм не понравится Остаётся лишь пожелать тренироватся ма мультиках про винипуха
✊
Всем же остальным желаю приятного просмотра.
5/10
Сценарий фильма очень классный. Все два часа , смотришь не отрываясь.
10/10
✊
Цитата (Bagenov Ura, 30/01/2013 - 19:50:19):Из народного фольклора - продюсеры уже лет пять не говорят Джейсону Стэтэму, что он снимается в разных фильмах, чтобы сэкономить на гонорарах
Добавить нечего ✊
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