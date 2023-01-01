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Паркер
Паркер, 2013: актеры и роли
Parker
Паркер
2013 / США
Трейлер
7.7
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Паркер, 2013: актеры и роли
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Режиссер
Тэйлор Хэкфорд
Taylor Hackford
В ролях
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Ник Нолти
Nick Nolte
Майкл Чиклис
Michael Chiklis
Уенделл Пирс
Wendell Pierce
Эмма Бут
Emma Booth
Клифтон Коллинз мл.
Clifton Collins Jr.
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