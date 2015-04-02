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Диктатор
Отзывы о фильме «Диктатор»
The Dictator
Диктатор
2012 / США
Трейлер
7.0
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Иду тк прошлые работы Коэна впечатляют .
Мне нужен юмор. Фильм его обещает.
2 апреля 2015, 12:51
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Supersonic83
2 апреля 2015, 12:51
Первый отзыв не очень обнадёживающий.✊ Буду ждать других.
2 апреля 2015, 12:51
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Supersonic83
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2012 - 15:00:06):
Юмор тупой и вторичный.
Неужели всё настолько плохо? По трейлеру вроде было до фига юморных моментов!
2 апреля 2015, 12:51
0
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dgordgy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2012 - 15:00:06):
Абсолютно согласны!!! Такого барахла...очень давно не доводилось видеть?!!
Здесь нет никакого юмора, здесь нет никакой сатиры, а есть дебильная пошлость, и идиотизм!!!
Терпения до конца просмотра на этом "фильме"- не хватило.Удивлены, что в зале досиживали еще человек 15?..
Тьфу, тьфу, тьфу!!!
2 апреля 2015, 12:51
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12211221
2 апреля 2015, 12:51
Сколько стоят билеты?
2 апреля 2015, 12:51
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elloch_ka
2 апреля 2015, 12:51
Фильм ужасно глупый, жать потраченных на билет денег и время ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Elf_Lily
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм средний, я не отношусь к поклонникам Коэна, но получилось так, что все его картины видела, и эта картина не отлечается от его предыдуших работ, типовой для него юмор, персанаж и т.д... Я бы в кино на него не рекомендовала идти, можно и дома посмотреть...
2 апреля 2015, 12:51
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MAJ3R
2 апреля 2015, 12:51
Фильм впечатлил. Много острых и интересных моментов, которые, бывает, даже пересматриваешь. Да. таков уж фильм. Актерская игра, правда, не на таком же, как и режиссерская, но за старания можно ставить только твердую четыре. Сюжет интересный, все сделано со вкусом. Мне, честно, понравилось, очень даже.
2 апреля 2015, 12:51
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Valeriy
2 апреля 2015, 12:51
В мае 2012, а точнее его второй половине, вышел в прокат фильм режиссера Ларри Чарльза «Диктатор». Это комедийный фильм повествует об истории диктатора, который, зачастую, рискует своей жизнью. Для каких целей он это делает? А все это ему необходимо для того, чтобы не допустить демократии в своей стране, которую, как он говорит, любовно угнетает. Как только фильм появится в прокате, обязательно пойду на премьерный просмотр. Посмотрев в интернете трейлер к этому фильму, я еще больше убедился в своих намерениях, а посмотрев фильм полностью могу сказать, что комедия удалась.
2 апреля 2015, 12:51
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хахаха ФИЛЬМ просто УЛЁТНЫЙ !!!! СУПЕР
Шутки классные. Весь фильм валялся от смеха =))))))))))))))))
10 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Фартуна
2 апреля 2015, 12:51
Хуже фильма я еще не видела.Пошлый,тупой вызывает отвращение.смотреть до конца просто не смогли. Жалко потраченных денег.Хотелось бы знать кто и зачем купил этот фильм?Желаю ему смтреть этот фильм всю жизнь!
2 апреля 2015, 12:51
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Мне нужен юмор. Фильм его обещает.
Неужели всё настолько плохо? По трейлеру вроде было до фига юморных моментов!
Абсолютно согласны!!! Такого барахла...очень давно не доводилось видеть?!!
Здесь нет никакого юмора, здесь нет никакой сатиры, а есть дебильная пошлость, и идиотизм!!!
Терпения до конца просмотра на этом "фильме"- не хватило.Удивлены, что в зале досиживали еще человек 15?..
Тьфу, тьфу, тьфу!!!
10 / 10 ✊
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