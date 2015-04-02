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The Dictator Диктатор 2012 / США
7.0 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Диктатор»

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MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Иду тк прошлые работы Коэна впечатляют .

Мне нужен юмор. Фильм его обещает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Первый отзыв не очень обнадёживающий.✊ Буду ждать других.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2012 - 15:00:06):Юмор тупой и вторичный.

Неужели всё настолько плохо? По трейлеру вроде было до фига юморных моментов!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dgordgy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 17/05/2012 - 15:00:06):

Абсолютно согласны!!! Такого барахла...очень давно не доводилось видеть?!!

Здесь нет никакого юмора, здесь нет никакой сатиры, а есть дебильная пошлость, и идиотизм!!!

Терпения до конца просмотра на этом "фильме"- не хватило.Удивлены, что в зале досиживали еще человек 15?..

Тьфу, тьфу, тьфу!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
12211221 2 апреля 2015, 12:51
Сколько стоят билеты?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
elloch_ka 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ужасно глупый, жать потраченных на билет денег и время ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм средний, я не отношусь к поклонникам Коэна, но получилось так, что все его картины видела, и эта картина не отлечается от его предыдуших работ, типовой для него юмор, персанаж и т.д... Я бы в кино на него не рекомендовала идти, можно и дома посмотреть...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MAJ3R 2 апреля 2015, 12:51
Фильм впечатлил. Много острых и интересных моментов, которые, бывает, даже пересматриваешь. Да. таков уж фильм. Актерская игра, правда, не на таком же, как и режиссерская, но за старания можно ставить только твердую четыре. Сюжет интересный, все сделано со вкусом. Мне, честно, понравилось, очень даже.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Valeriy 2 апреля 2015, 12:51
В мае 2012, а точнее его второй половине, вышел в прокат фильм режиссера Ларри Чарльза «Диктатор». Это комедийный фильм повествует об истории диктатора, который, зачастую, рискует своей жизнью. Для каких целей он это делает? А все это ему необходимо для того, чтобы не допустить демократии в своей стране, которую, как он говорит, любовно угнетает. Как только фильм появится в прокате, обязательно пойду на премьерный просмотр. Посмотрев в интернете трейлер к этому фильму, я еще больше убедился в своих намерениях, а посмотрев фильм полностью могу сказать, что комедия удалась.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хахаха ФИЛЬМ просто УЛЁТНЫЙ !!!! СУПЕР Шутки классные. Весь фильм валялся от смеха =))))))))))))))))



10 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Фартуна 2 апреля 2015, 12:51
Хуже фильма я еще не видела.Пошлый,тупой вызывает отвращение.смотреть до конца просто не смогли. Жалко потраченных денег.Хотелось бы знать кто и зачем купил этот фильм?Желаю ему смтреть этот фильм всю жизнь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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