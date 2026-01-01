Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Новости
Награды
Ларри Чарльз
Larry Charles
Киноафиша
Персоны
Ларри Чарльз
Ларри Чарльз
Larry Charles
Дата рождения
1 декабря 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Сценарист
Биография Ларри Чарльза
Родился 1 декабря 1956 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.6
Умерь свой энтузиазм
(2000)
8.6
Сайнфелд
(1989)
8.3
Красавцы
(2004)
Фильмография Ларри Чарльза
6.2
Dicks the Musical
F***ing Identical Twins
комедия, мюзикл
2023, США
Смотреть трейлер
5.3
Миссия: Неадекватна
Army of One
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Миксология
комедия, мелодрама
2014, США
6.7
Диктатор
The Dictator
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
7.6
Новенькая
комедия, мелодрама
2011, США
6.4
Бруно
Bruno
комедия
2008, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Опиум для народа
Religulous
документальный
2008, США
7.4
Борат
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan
комедия
2006, США / Великобритания
Смотреть трейлер
Показать еще
Новости о Ларри Чарльзе
5 лучших фильмов и сериалов о журналистах
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
За эти «понты» при заказе кухни дизайнер советует не переплачивать: дорогое ЛДСП и доводчики канули в небытие
Новый сериал про адвоката собрал 800 000 зрителей за вечер — и Netflix тут же забрал его себе: из тех, что смотрится за один присест
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить