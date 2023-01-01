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Зеленый Фонарь Зеленый Фонарь
Киноафиша Фильмы Зеленый Фонарь Зеленый Фонарь, 2011: актеры и роли
The Green Lantern Зеленый Фонарь 2011 / США
6.8 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Зеленый Фонарь, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Кэмпбелл Мартин Кэмпбелл Martin Campbell
В ролях
Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Блейк Лайвли Блейк Лайвли Blake Lively Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Дженна Крэйг Тайка Вайтити Тайка Вайтити Taika Waititi Клэнси Браун Клэнси Браун Clancy Brown
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