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Елена Елена
Киноафиша Фильмы Елена Отзывы о фильме «Елена»
Елена 2010 / Россия
7.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Елена»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Третья полнометражная режиссерская работа Андрея Звягинцева в определенном отношении довольно сильно отличается от первых двух. Если в «Возвращении» и «Изгнании» действие происходило в некоторой более-менее условной реальности, так или иначе отграниченной от бурь повседневной жизни, то сюжет «Елены» разворачивается в самой гуще последних. Эта смена пространства дала очень интересные плоды, наглядно показав, какой видят повседневность – даже вне…

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Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
1/10

Интересно, а зачем этот фильм? Наверное, он может научить "безбедно существующих состоявшихся пожилых мужчин" поосторожнее относится к своим "женам" из бывших сиделок, обеспечивающих основные потребности их дряхлеющего тела. Наверное, обычный зритель почувствует лишний раз отвращение к "этим деньгам", вокруг которых крутится вся жизнь, которой вообще-то ни у кого из тех героев, что мы видим и нет... Наверное можно сказать, что жизнь этой маленькой ячейки общества - маленькая копия истории нашего государства, где умные люди сначала пользуют людей попроще, без какого либо чувства к ним, а потом те устраивают революцию и "все меняется в один момент", как говорит в этом фильме персонаж из тех, что попроще, и картина становится из несколько неприятной полностью отвратительной...

Безрадостно и безысходно, если кто еще не столкнулся со всем этим в жизни, может пойти и поудивляться в кино, но, впрочем, подозреваю, таких людей нет... Удивительно не это, а то, что несмотря на все это, мир существует (не все еще перегрызли друг другу глотку) и мир прекрасен. Впрочем, про это в фильме нет ничего. Тут уж дорогие зрители - поле для вашего творчества, ищите сами причины, по которым вам все еще стоит жить, а не удавиться как можно скорее...

)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Serene, 29/09/2011 - 22:47:55):Режиссёр верит, что наши дети достойны жить в таком мире, и потому его новый фильм, несмотря на рассказ о величайшей трагедии в одной отдельно взятой семье, не оставляет в душе зрителя неприятного осадка. Виртуозно выполненная работа.

С чего такая уверенность? По-моему, в конце фильма ползающий по кровати ребенок вызывает отвращение у режиссера (вы проследите всю эту цепочку с шуткой про "миллионы мух не могут ошибаться", беременную мать этого ребенка, поведение его выросшего брата), а у зрителя фильм вызывает сильнейший неприятный осадок.

Евгений Воронин просто боится все это прочувствовать, но это есть (или он написал это исключительно саркастически)...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 03/10/2011 - 00:11:20):о есть - этот фильм, вообще, дно кинематографа?

Если человек хочет сказать что-то, или снять фильм, мне кажется, это должно быть зачем-то нужно другим людям.Снимать фильм про то, что "мир - говно" не стоит. Так же как не стоит на большую аудиторию вещать, что у вас сегодня, например, болит живот. Мне кажется, человек должен как-то в личном порядке решить проблемы между собой и миром или между собой и свом несварением желудка. Широкая аудитория тут не при чем.

Ну, может быть, чтобы люди (или хоть один человек) задумались, что для них ценно в жизни. Чтобы, когда такая ситуация возникнет, они были уверены... Неважно как человек поступит, но, хотя бы, не спонтанно. Хотя бы один...

Так беда же в том, что никто спонтанно и не поступает!!! У Владимира целая система почему он не должен давать своей переживающей жене деньги. У жены своя теория, почему он не имеет права поступать так... Ну а про сына Елены я уж не говорю, это прост философ, у него философия "недеяния", почти Лао Цзы ))))

Никто ни разу не поступил спонтанно!!!! И думают они очень много. Полагаю, если они начнут думать еще больше, лучше от этого отнюдь не станет.

иногда так - у кого он прекрасен... просто они ещё не знают.

Понять что он прекрасен можно только пережив такое... Или вы это поймете, или сломаетесь. И с моей точки зрения Звягинцев сломался. Не верю, что хоть кого-то его искусство подвигнет на какие-то высокие порывы души. Только на унылое отвращение...

Знаете с чем ассоциируется в его фильме ползающий по кровати ребенок? С копошащимся червяком... Никак не с "маленьким, безгрешным сгусток надежды", это ассоциации зрителя, сознание которого не приемлет сознания режиссера...

А режиссер по-моему мнению пользуется аудиторией просто чтобы слить в нее свою усталость, разочарование, негативизм.. И зрители в большинстве своем делают ту работу, которую его душа уже делать отказывается - находят светлые вещи, в тех образах, которые им подсовывают... Вот и Вы находите в этом фильме что-то про любовь, которая правит миром и еще какие-то прекрасные вещи, которых там просто нет...

Мне понравился пост про ворон )))) Это напоминает ситуацию, когда человеку говорят что-то крайне неприятное, он не хочет это слушать, да даже вникать не хочет или там спорить, а находит какую-то деталь и во время этого неприятного разговора и начинает любовно ее разглядывать... И так она ему нравится, столько он в ней видит смысла, по сравнению с тем, что звучит на краю его сознания... Вот и вороны... Могут быть прекрасны...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Великолепный фильм, полностью свободный от гламурной шелухи и слезливой суетливости. Очень точно, абсолютно реалистично показана правда нашей жизни, которую представители пустых тусовок стараются не замечать или заболтать. Совершенно не для широкой публики. Как раз та часть аудитории, которая неспособна к осознанному восприятию себя и своей жизни, не говоря уже о жизни своей страны, отвергнет картину.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (BobK, 03/10/2011 - 18:15:34):Очень точно, абсолютно реалистично показана правда нашей жизни, которую представители пустых тусовок стараются не замечать или заболтать. Совершенно не для широкой публики. Как раз та часть аудитории, которая неспособна к осознанному восприятию себя и своей жизни, не говоря уже о жизни своей страны, отвергнет картину.

Завете, я эту правду каждый день вижу без всякого режиссера Звягинцева. Проблема не в том, чтобы ее видеть, а в том, что с ней делать... И искусство мне кажется существует потому, что в нем можно иногда найти ответ на этот вопрос, невозможный, парадоксальный, к которому невозможно прийти рассуждая... А то, что просто показывает "правду жизни" и все на этом, искусством быть никак не может.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение tomahavk от 03/10/2011 - 19:22:07




Отдельный человек вряд ли сможет что-либо сделать с этой проблемой. А вот для того чтобы что-то "с ней делать" прежде всего необходимо чтобы эту проблему увидела и осознала значительная часть нашего общества. Этой задаче (в том числе) и служит искусство. И именно с этой задачей фильм прекрасно справляется. И в частности прямо даёт ответ на вопрос: а зачем это показывать? Затем, чтобы этот самый вопрос зритель адресовал сам себе: кто я и зачем живу и чем отличаюсь от изображённых в сей драме людей. И ещё. Искусство существует вовсе не для того чтобы давать ответы, а для того чтобы ставить вопросы и побуждать искать ответы самого воспринимающего это искусство субъекта. Ответ будет для каждого СВОЙ. Если ВЫ не нашли здесь ответа, значит ВЫ (и только!) ТАК УСТРОЕНЫ. И добавлю. У нас очень много продуктов от искусства, которые даже правду жизни показать не в состоянии. Но вот ответы УЖЕ готовы. "Искусство" с готовым ответом - это профанация искусства. Подделка.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Андрей133, 03/10/2011 - 22:43:56):На самом деле, я как-то зарекся спорить на эту подобные темы.

Да спорить бесполезно, я собственно написала свой пост только потому, что не хотелось бы чтобы у кого-то было на душе также гадостно, как у меня после этого просмотра.



Реализм я не люблю, люблю Набокова, у него есть хорошее стихотворение в "Даре", кажется:

О, поклянись, что веришь в небылицу,

что будешь только вымыслу верна,

что не запрешь души своей в темницу,

не скажешь, руку протянув: стена.



Вот это: "не скажешь, руку протянув: стена" для меня священно. Если вы понимаете какое отношение оно имеет ко всему этому разговору...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ILM, 04/10/2011 - 10:16:12):Только жизни героев абсолютно пустые, в этом главное неправдоподобие.

И в этом неправдоподобие? В том что жизни героев пустые???!!! Испытывая априорную симпатию не хочется задавать неприятный вопрос: посмотрели в зеркало?

Цитата (ILM, 04/10/2011 - 10:16:12):Понятно что люди разные: есть прожигатели жизни,есть ленивые и тупые, есть успешные и холодные, есть приспособившиеся и потакающие. Есть, были и будут. Ну и что? И только об этом фильм? Да и нельзя так однобоко...

Так можно. И даже нужно. Хотя многим сосредоточенность представляется однобокостью. Важно воспринимать различия. Мы к этому способны? Отличать определённость от однобокости?

Цитата (ILM, 04/10/2011 - 10:16:12): Надо же видеть в людях потенциал, он всегда есть. И нужно было хоть намекнуть на него.

Вот это непосредственно и сделано. Яркий потенциал вырождения и ограниченности выявлен и показан. И криминальный потенциал хорошо показан.

Но я и не думаю осуждать тут другие восприятия. Настаиваю, что фильм не воспримется широким кругом. В отзывах и присутствует подтверждение. А наиболее типичный подход вот этот:

Цитата (Comon, 04/10/2011 - 00:36:03):примитивно же. Мастерски снятый мастером примитивный фильм что ли? ...

И здесь оценка не фильму и конечно не Звягинцеву (несмотря на претензию). Тут блистательная оценка ... себе.

Собственно говоря, есть жанр фэнтэзи. И люди склонные к этому жанру всегда курьёзны, когда пытаются анализировать реалистичные произведения. Может быть им лучше анализировать гарри потеров или звездные войны? Ей-ей, наверняка бы получилось!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Спора конечно нет. Есть оценки и реакция на оценки. Но интересен подход. Собственно и возражения формулируются для исследования различий в подходе. Можно заявить что фильм не понравился потому что он плохой и режиссёр плохой и актёры и игра и сценарий и пр. А можно предположить, признавая свою склонность к вымыслу и фантазиям, что фильм в несовместимом для собственного мировоззрения жанре. И стиле. Тогда зачем его смотреть и тем более оценки давать? Вот здесь и уместен вопрос: зачем? Об этом речь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (ILM, 04/10/2011 - 10:16:12):Только жизни героев абсолютно пустые, в этом главное неправдоподобие

В десятку!!! У меня было точно такое же ощущение. Мы тут спорим: искусство ли это, если это только "голая правда"? А на самом деле - это и не правда вовсе. Это такая подтасовка, когда все хорошее, что есть в жизни тщательно отфильтровано, а зрителю подсунута "фотография какашки". И все это силами этой дискуссии определено как реализм и отнесено к отдельному виду искусства, которым и "Пушкин увлекался". Пушкин - это наше все, без него никуда, но чтобы его не обижать, давайте это назовем более точно: "дерьмо-реализм" или еще как-нибудь адекватно его содержанию... Реализм Пушкина к этой разновидности реализма отношения не имеет.

Естественно это кино (как и жанр) не для всех, вероятно, оно хорошо гармонизирует жизнь тех, у кого она излишне благополучна... Поэтому, если человеку нравится этот фильм могу только предположить, что все у него в жизни хорошо и искусство предоставляет ему целительную возможность не слишком пресытиться этим благополучием )))

Кровопускания тоже говорят полезны, ну что-то в этом роде...

Для людей, склонных к духовному фильм тягостный, потому что там только о материальном. Вообще, его персонажами могли бы быть не люди, а скажем морские свинки, ибо уровень духа там чисто животный: благополучие моего потомства и борьба вокруг этого. Те, кто интересуются поведением животных могут и более захватывающие истории на эту тему рассказать, например, про колонию сурикатов... Этот животный уровень сознания и воспринимается как давящий и невыносимый... Но честно говоря, призывы задуматься, тут не о чем, решение находится в перпендикулярной плоскости.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 04/10/2011 - 22:17:06):Силы повествования не хватило вопщем - вот это уже прямая вина режиссера. Ладно, тема допустим не моя и у меня совсем другая жизнь - ну и что. Дык задача режиссера и состоит в том чтоб привлечь меня в тему и заставить переживать.

Постановщику задач для режиссёра конечно не возразишь. Тут только остаётся преклонить колено. А вот "высокодуховным" экспертам, мажущим продукты чужого творчества определениями "дерьмо-реализм" и сравнивающих их "с фотографиями какашки" нельзя не подмигнуть: Пушкин навеял?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
roeH 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Serene, 29/09/2011 - 22:24:51):кажется, это тот самый отморозок Шутов из "Школы" Германики

Цитата (Serene, 29/09/2011 - 22:24:51):фоне унылого говна из ящика ("Давай поженимся", "Контрольная закупка", "Шесть кадров", "Жди меня", "Пусть говорят" и пр.)

Но никак не суперский сериал <<Школа>>!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
roeH 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 05/10/2011 - 15:02:57):Цитата (Андрей133, 05/10/2011 - 11:38:28):

Ты бы посмотрел кино то...



Я планировала посмотреть. Но после того, как тут оскорбляли всех посмотревших, смотреть расхотелось.

Отличная логика!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Фильм ни о чём.

Неправдоподобное убийство(мотив неясен), куча нестыковок(пенсионерка, получающая пенсию в банке), а часть сюжетов непонятна(например, с костром, с таджиками).



Если в преступлении и наказании показывается душевные страдания главного героя, после преступления, то здесь страдания второстепенных(семьи) ?

Такое ощущение, что автор пытается что то втолковать, втиснуть, причём фильм создаёт впечатление полной незавершённости(например, когда Елена выселит семью из квартиры и тп).



2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
мне фильм понравился.

обыденность и бытовуха угнетают конечно, но это правда жизни.

10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 5 февраля 2016, 21:02
Ответ на сообщение Serene от 29/09/2011 - 22:24:51


олигарх и баба знакомы уж как десять лет... последние два с половиной года они даже живут в браке... неясно - любовь это или расчёт (наверное, именно в этом и надо искать корень главного вопроса фильма)

Угу...корень, не корень, но нефиг делать из бабы прислугу. Бабу любить надо, а не брать в дом ради экономии денег. Поэтому Владимира не жалко. Жадность фраера сгубила. Должен был понимать, что против материнского инстинкта нет резона. Елену в общем тоже не жалко. Потому как кроме этого самого инстинкта про неё и сказать нечего. Животная у них жизнь.

Единственный, кто вызывает уважение, это дочка Владимира. Очень здравая девушка и другим зла не делает, если убивает, то только себя. И спокойно, кстати, воспринимает потерю солидной части наследства.

Отличное кино. 9/10 (минус балл из-за птичек).
5 февраля 2016, 21:02 Ответить
Foggy 6 февраля 2016, 14:30
круто, уже трупаки тут оправдывают ✊ ✊ ✊ то ли еще будет...

а фильм так себе - середнячок с претензией на арт-хаус...российских режиссеров все на роль Бога тянет - если в рамках семьи, то надрыв, убийство, если в рамках общества - то революция, и куча закопанных, как в одном гос-ве бывшего СССР, которое нельзя называть, чтобы жестокий офф-топ не начался ✊ ✊ ✊ ...то ли поэтому российские СМИ и в первую очередь телевидение (любое, кроме спортивного, в котором кстати олимпияды только за бабосы никак не за идею и государственность или Родину как раньше называли ✊ сейчас это разные понятия ✊ ) можно сразу в топку отправлять, то ли все идет куда-то не туда ✊ ✊ ✊
6 февраля 2016, 14:30 Ответить
Воронова Воронова 11 августа 2019, 17:53
Оценка
Буду смотреть обязательно,сейчас же,сию минуту,и точка.Потаму что Юрочка Борисов снимался!!!Люблю этого парнягу!!!Секс-символ этого нынешнего времени!!!
11 августа 2019, 17:53 Ответить
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