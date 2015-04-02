Третья полнометражная режиссерская работа Андрея Звягинцева в определенном отношении довольно сильно отличается от первых двух. Если в «Возвращении» и «Изгнании» действие происходило в некоторой более-менее условной реальности, так или иначе отграниченной от бурь повседневной жизни, то сюжет «Елены» разворачивается в самой гуще последних. Эта смена пространства дала очень интересные плоды, наглядно показав, какой видят повседневность – даже вне…
Интересно, а зачем этот фильм? Наверное, он может научить "безбедно существующих состоявшихся пожилых мужчин" поосторожнее относится к своим "женам" из бывших сиделок, обеспечивающих основные потребности их дряхлеющего тела. Наверное, обычный зритель почувствует лишний раз отвращение к "этим деньгам", вокруг которых крутится вся жизнь, которой вообще-то ни у кого из тех героев, что мы видим и нет... Наверное можно сказать, что жизнь этой маленькой ячейки общества - маленькая копия истории нашего государства, где умные люди сначала пользуют людей попроще, без какого либо чувства к ним, а потом те устраивают революцию и "все меняется в один момент", как говорит в этом фильме персонаж из тех, что попроще, и картина становится из несколько неприятной полностью отвратительной...
Безрадостно и безысходно, если кто еще не столкнулся со всем этим в жизни, может пойти и поудивляться в кино, но, впрочем, подозреваю, таких людей нет... Удивительно не это, а то, что несмотря на все это, мир существует (не все еще перегрызли друг другу глотку) и мир прекрасен. Впрочем, про это в фильме нет ничего. Тут уж дорогие зрители - поле для вашего творчества, ищите сами причины, по которым вам все еще стоит жить, а не удавиться как можно скорее...
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С чего такая уверенность? По-моему, в конце фильма ползающий по кровати ребенок вызывает отвращение у режиссера (вы проследите всю эту цепочку с шуткой про "миллионы мух не могут ошибаться", беременную мать этого ребенка, поведение его выросшего брата), а у зрителя фильм вызывает сильнейший неприятный осадок.
Евгений Воронин просто боится все это прочувствовать, но это есть (или он написал это исключительно саркастически)...
Если человек хочет сказать что-то, или снять фильм, мне кажется, это должно быть зачем-то нужно другим людям.Снимать фильм про то, что "мир - говно" не стоит. Так же как не стоит на большую аудиторию вещать, что у вас сегодня, например, болит живот. Мне кажется, человек должен как-то в личном порядке решить проблемы между собой и миром или между собой и свом несварением желудка. Широкая аудитория тут не при чем.
Ну, может быть, чтобы люди (или хоть один человек) задумались, что для них ценно в жизни. Чтобы, когда такая ситуация возникнет, они были уверены... Неважно как человек поступит, но, хотя бы, не спонтанно. Хотя бы один...
Так беда же в том, что никто спонтанно и не поступает!!! У Владимира целая система почему он не должен давать своей переживающей жене деньги. У жены своя теория, почему он не имеет права поступать так... Ну а про сына Елены я уж не говорю, это прост философ, у него философия "недеяния", почти Лао Цзы ))))
Никто ни разу не поступил спонтанно!!!! И думают они очень много. Полагаю, если они начнут думать еще больше, лучше от этого отнюдь не станет.
иногда так - у кого он прекрасен... просто они ещё не знают.
Понять что он прекрасен можно только пережив такое... Или вы это поймете, или сломаетесь. И с моей точки зрения Звягинцев сломался. Не верю, что хоть кого-то его искусство подвигнет на какие-то высокие порывы души. Только на унылое отвращение...
Знаете с чем ассоциируется в его фильме ползающий по кровати ребенок? С копошащимся червяком... Никак не с "маленьким, безгрешным сгусток надежды", это ассоциации зрителя, сознание которого не приемлет сознания режиссера...
А режиссер по-моему мнению пользуется аудиторией просто чтобы слить в нее свою усталость, разочарование, негативизм.. И зрители в большинстве своем делают ту работу, которую его душа уже делать отказывается - находят светлые вещи, в тех образах, которые им подсовывают... Вот и Вы находите в этом фильме что-то про любовь, которая правит миром и еще какие-то прекрасные вещи, которых там просто нет...
Мне понравился пост про ворон )))) Это напоминает ситуацию, когда человеку говорят что-то крайне неприятное, он не хочет это слушать, да даже вникать не хочет или там спорить, а находит какую-то деталь и во время этого неприятного разговора и начинает любовно ее разглядывать... И так она ему нравится, столько он в ней видит смысла, по сравнению с тем, что звучит на краю его сознания... Вот и вороны... Могут быть прекрасны...
9/10
Завете, я эту правду каждый день вижу без всякого режиссера Звягинцева. Проблема не в том, чтобы ее видеть, а в том, что с ней делать... И искусство мне кажется существует потому, что в нем можно иногда найти ответ на этот вопрос, невозможный, парадоксальный, к которому невозможно прийти рассуждая... А то, что просто показывает "правду жизни" и все на этом, искусством быть никак не может.
Отдельный человек вряд ли сможет что-либо сделать с этой проблемой. А вот для того чтобы что-то "с ней делать" прежде всего необходимо чтобы эту проблему увидела и осознала значительная часть нашего общества. Этой задаче (в том числе) и служит искусство. И именно с этой задачей фильм прекрасно справляется. И в частности прямо даёт ответ на вопрос: а зачем это показывать? Затем, чтобы этот самый вопрос зритель адресовал сам себе: кто я и зачем живу и чем отличаюсь от изображённых в сей драме людей. И ещё. Искусство существует вовсе не для того чтобы давать ответы, а для того чтобы ставить вопросы и побуждать искать ответы самого воспринимающего это искусство субъекта. Ответ будет для каждого СВОЙ. Если ВЫ не нашли здесь ответа, значит ВЫ (и только!) ТАК УСТРОЕНЫ. И добавлю. У нас очень много продуктов от искусства, которые даже правду жизни показать не в состоянии. Но вот ответы УЖЕ готовы. "Искусство" с готовым ответом - это профанация искусства. Подделка.
Да спорить бесполезно, я собственно написала свой пост только потому, что не хотелось бы чтобы у кого-то было на душе также гадостно, как у меня после этого просмотра.
Реализм я не люблю, люблю Набокова, у него есть хорошее стихотворение в "Даре", кажется:
О, поклянись, что веришь в небылицу,
что будешь только вымыслу верна,
что не запрешь души своей в темницу,
не скажешь, руку протянув: стена.
Вот это: "не скажешь, руку протянув: стена" для меня священно. Если вы понимаете какое отношение оно имеет ко всему этому разговору...
И в этом неправдоподобие? В том что жизни героев пустые???!!! Испытывая априорную симпатию не хочется задавать неприятный вопрос: посмотрели в зеркало?
Цитата (ILM, 04/10/2011 - 10:16:12):Понятно что люди разные: есть прожигатели жизни,есть ленивые и тупые, есть успешные и холодные, есть приспособившиеся и потакающие. Есть, были и будут. Ну и что? И только об этом фильм? Да и нельзя так однобоко...
Так можно. И даже нужно. Хотя многим сосредоточенность представляется однобокостью. Важно воспринимать различия. Мы к этому способны? Отличать определённость от однобокости?
Цитата (ILM, 04/10/2011 - 10:16:12): Надо же видеть в людях потенциал, он всегда есть. И нужно было хоть намекнуть на него.
Вот это непосредственно и сделано. Яркий потенциал вырождения и ограниченности выявлен и показан. И криминальный потенциал хорошо показан.
Но я и не думаю осуждать тут другие восприятия. Настаиваю, что фильм не воспримется широким кругом. В отзывах и присутствует подтверждение. А наиболее типичный подход вот этот:
Цитата (Comon, 04/10/2011 - 00:36:03):примитивно же. Мастерски снятый мастером примитивный фильм что ли? ...
И здесь оценка не фильму и конечно не Звягинцеву (несмотря на претензию). Тут блистательная оценка ... себе.
Собственно говоря, есть жанр фэнтэзи. И люди склонные к этому жанру всегда курьёзны, когда пытаются анализировать реалистичные произведения. Может быть им лучше анализировать гарри потеров или звездные войны? Ей-ей, наверняка бы получилось!
В десятку!!! У меня было точно такое же ощущение. Мы тут спорим: искусство ли это, если это только "голая правда"? А на самом деле - это и не правда вовсе. Это такая подтасовка, когда все хорошее, что есть в жизни тщательно отфильтровано, а зрителю подсунута "фотография какашки". И все это силами этой дискуссии определено как реализм и отнесено к отдельному виду искусства, которым и "Пушкин увлекался". Пушкин - это наше все, без него никуда, но чтобы его не обижать, давайте это назовем более точно: "дерьмо-реализм" или еще как-нибудь адекватно его содержанию... Реализм Пушкина к этой разновидности реализма отношения не имеет.
Естественно это кино (как и жанр) не для всех, вероятно, оно хорошо гармонизирует жизнь тех, у кого она излишне благополучна... Поэтому, если человеку нравится этот фильм могу только предположить, что все у него в жизни хорошо и искусство предоставляет ему целительную возможность не слишком пресытиться этим благополучием )))
Кровопускания тоже говорят полезны, ну что-то в этом роде...
Для людей, склонных к духовному фильм тягостный, потому что там только о материальном. Вообще, его персонажами могли бы быть не люди, а скажем морские свинки, ибо уровень духа там чисто животный: благополучие моего потомства и борьба вокруг этого. Те, кто интересуются поведением животных могут и более захватывающие истории на эту тему рассказать, например, про колонию сурикатов... Этот животный уровень сознания и воспринимается как давящий и невыносимый... Но честно говоря, призывы задуматься, тут не о чем, решение находится в перпендикулярной плоскости.
Постановщику задач для режиссёра конечно не возразишь. Тут только остаётся преклонить колено. А вот "высокодуховным" экспертам, мажущим продукты чужого творчества определениями "дерьмо-реализм" и сравнивающих их "с фотографиями какашки" нельзя не подмигнуть: Пушкин навеял?✊
Цитата (Serene, 29/09/2011 - 22:24:51):фоне унылого говна из ящика ("Давай поженимся", "Контрольная закупка", "Шесть кадров", "Жди меня", "Пусть говорят" и пр.)
Но никак не суперский сериал <<Школа>>!!!
Ты бы посмотрел кино то...
Я планировала посмотреть. Но после того, как тут оскорбляли всех посмотревших, смотреть расхотелось.
Отличная логика!
Неправдоподобное убийство(мотив неясен), куча нестыковок(пенсионерка, получающая пенсию в банке), а часть сюжетов непонятна(например, с костром, с таджиками).
Если в преступлении и наказании показывается душевные страдания главного героя, после преступления, то здесь страдания второстепенных(семьи) ?
Такое ощущение, что автор пытается что то втолковать, втиснуть, причём фильм создаёт впечатление полной незавершённости(например, когда Елена выселит семью из квартиры и тп).
2/10
обыденность и бытовуха угнетают конечно, но это правда жизни.
10
олигарх и баба знакомы уж как десять лет... последние два с половиной года они даже живут в браке... неясно - любовь это или расчёт (наверное, именно в этом и надо искать корень главного вопроса фильма)
Угу...корень, не корень, но нефиг делать из бабы прислугу. Бабу любить надо, а не брать в дом ради экономии денег. Поэтому Владимира не жалко. Жадность фраера сгубила. Должен был понимать, что против материнского инстинкта нет резона. Елену в общем тоже не жалко. Потому как кроме этого самого инстинкта про неё и сказать нечего. Животная у них жизнь.
Единственный, кто вызывает уважение, это дочка Владимира. Очень здравая девушка и другим зла не делает, если убивает, то только себя. И спокойно, кстати, воспринимает потерю солидной части наследства.
Отличное кино. 9/10 (минус балл из-за птичек).
а фильм так себе - середнячок с претензией на арт-хаус...российских режиссеров все на роль Бога тянет - если в рамках семьи, то надрыв, убийство, если в рамках общества - то революция, и куча закопанных, как в одном гос-ве бывшего СССР, которое нельзя называть, чтобы жестокий офф-топ не начался ✊ ✊ ✊ ...то ли поэтому российские СМИ и в первую очередь телевидение (любое, кроме спортивного, в котором кстати олимпияды только за бабосы никак не за идею и государственность или Родину как раньше называли ✊ сейчас это разные понятия ✊ ) можно сразу в топку отправлять, то ли все идет куда-то не туда ✊ ✊ ✊
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