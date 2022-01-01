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Елена Елена
Киноафиша Фильмы Елена Елена, 2010: актеры и роли
Елена 2010 / Россия
7.1 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Елена, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Звягинцев Андрей Звягинцев
В ролях
Надежда Маркина Надежда Маркина Андрей Смирнов Андрей Смирнов Юра Борисов Юра Борисов Yuriy Borisov Елена Лядова Елена Лядова Алексей Розин Алексей Розин Ольга Лапшина Ольга Лапшина
Одна
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