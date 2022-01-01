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Гномео и Джульетта
Гномео и Джульетта, 2011: актеры и роли
Gnomeo and Juliet
Гномео и Джульетта
2011 / США / Великобритания
Трейлер
8.1
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Гномео и Джульетта, 2011: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Келли Эсбери
Kelly Asbury
В ролях
Эмили Блант
Emily Blunt
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Майкл Кейн
Michael Caine
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Мэгги Смит
Maggie Smith
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