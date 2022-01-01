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Гномео и Джульетта Гномео и Джульетта
Киноафиша Фильмы Гномео и Джульетта Гномео и Джульетта, 2011: актеры и роли
Gnomeo and Juliet Гномео и Джульетта 2011 / США / Великобритания
8.1 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Гномео и Джульетта, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Келли Эсбери Келли Эсбери Kelly Asbury
В ролях
Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Джейсон Стэйтем Джейсон Стэйтем Jason Statham Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Оззи Озборн Долли Партон Dolly Parton Халк Хоган Халк Хоган Hulk Hogan Лина Иванова Александр Незлобин Александр Незлобин Тимур Родригез Тимур Родригез Timur Rodriguez Александр Ревва Александр Ревва
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