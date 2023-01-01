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Гномео и Джульетта Гномео и Джульетта
Киноафиша Фильмы Гномео и Джульетта Награды и номинации мультфильма Гномео и Джульетта
Gnomeo and Juliet Гномео и Джульетта 2011 / США / Великобритания
6.8 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации мультфильма Гномео и Джульетта

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая песня
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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