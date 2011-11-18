Секретная миссия Санты, 2010

Патруль Йотана и Красных шапок должен охранять Волшебный кристалл, который позволяет Санте доставлять подарки и рождественские радости детям по всему миру. Однако брат-близнец Санты, Бэзил, строит злые планы: он крадет кристалл и таким образом приводит детей к власти на Земле, как ранее сделали горные духи Роболов. Чтобы спасти кристалл, маленький мальчик по имени Йотан и волшебные Красные шапки должны объединиться, чтобы доставить кристалл в нужное место для Санты. Героев ждут увлекательные приключения, волшебство магии и настоящая дружба!
История похищения волшебного кристалла Санты. Магический камень позволял поздравить с Рождеством всех детей в мире одновременно, и теперь Санта не знает как быть. Преступный замысел удалось реализовать отвратительному брату-близнецу Санты — Бэзилу. Немаловажную роль в этом деле сыграл сирота Йотэн. К счастью, мальчик вовремя осознает свою ошибку и попытается исправить ситуацию. Но удастся ли ему вернуть все на свои места? Сможет ли Санта поздравить с Рождеством детей во всем мире?