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Секретная миссия Санты Секретная миссия Санты
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Maaginen kristalli / Magic Crystal

Секретная миссия Санты, 2010

2010 / Италия / Финляндия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Патруль Йотана и Красных шапок должен охранять Волшебный кристалл, который позволяет Санте доставлять подарки и рождественские радости детям по всему миру. Однако брат-близнец Санты, Бэзил, строит злые планы: он крадет кристалл и таким образом приводит детей к власти на Земле, как ранее сделали горные духи Роболов. Чтобы спасти кристалл, маленький мальчик по имени Йотан и волшебные Красные шапки должны объединиться, чтобы доставить кристалл в нужное место для Санты. Героев ждут увлекательные приключения, волшебство магии и настоящая дружба! 

  • Фильм собрал всего 5 000 зрителей за премьерные выходные и 16 865 зрителей на протяжении всего театрального тура, хотя ожидалось, что его ждет успех, подобный успеху мультфильма «Нико: Путь к звездам», который собрал почти 234 000 зрителей. Согласно базе данных Internet Movie Database, волшебный кристалл также был показан в кинотеатрах Бельгии и Ливана и выпущен в 2014 году на DVD в Японии.
  • Мультфильм создан в технике трехмерной анимации и является частью единой мультимедийной концепции Epidem, разработанной Микаэлем Вальфорссом под разными названиями, к которой также относятся 26-серийный мультсериала «Красные колпачки» и 3D-видеоигра «World Polar Heroes».

История похищения волшебного кристалла Санты. Магический камень позволял поздравить с Рождеством всех детей в мире одновременно, и теперь Санта не знает как быть. Преступный замысел удалось реализовать отвратительному брату-близнецу Санты — Бэзилу. Немаловажную роль в этом деле сыграл сирота Йотэн. К счастью, мальчик вовремя осознает свою ошибку и попытается исправить ситуацию. Но удастся ли ему вернуть все на свои места? Сможет ли Санта поздравить с Рождеством детей во всем мире?

4.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 18 ноября 2011
Возраст 6+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Анти Хайкалла
В ролях
Паула Весала
Кити Кокконен
Веэти Каллио
Антти Яакола
Йон Йон Гейтель
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Секретная миссия Санты 3 постера
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