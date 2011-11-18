Секретная миссия Санты, 2010

История похищения волшебного кристалла Санты. Магический камень позволял поздравить с Рождеством всех детей в мире одновременно, и теперь Санта не знает как быть. Преступный замысел удалось реализовать отвратительному брату-близнецу Санты — Бэзилу. Немаловажную роль в этом деле сыграл сирота Йотэн. К счастью, мальчик вовремя осознает свою ошибку и попытается исправить ситуацию. Но удастся ли ему вернуть все на свои места? Сможет ли Санта поздравить с Рождеством детей во всем мире?