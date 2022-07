1 Safe House Ramin Djawadi 3:16

2 A Hundred Lies a Day Ramin Djawadi 3:15

3 Get In the Trunk Ramin Djawadi 4:25

4 Do I Make You Nervous? Ramin Djawadi 3:08

5 I Used to Be Innocent Like You Ramin Djawadi 2:11

6 Tobin Frost Ramin Djawadi 2:19

7 Off the Grid Ramin Djawadi 3:28

8 Do What You Have to Do Ramin Djawadi 4:49

9 Don't Kill Innocent People Ramin Djawadi 3:45

10 Who Do You Work For? Ramin Djawadi 3:44

11 Walk Away Ramin Djawadi 6:04

12 People Change Ramin Djawadi 2:16

13 Be Better Than Me Ramin Djawadi 4:12

14 Langa Ramin Djawadi 6:14

15 More Past Than Future Ramin Djawadi 3:19

16 12 Months Ramin Djawadi 3:05

17 Truth Ramin Djawadi 3:42