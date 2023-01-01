Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коломбиана Коломбиана
Киноафиша Фильмы Коломбиана Коломбиана, 2011: актеры и роли
Colombiana Коломбиана 2011 / США / Франция
7.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Коломбиана, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Мегатон Оливье Мегатон Olivier Megaton
В ролях
Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Ленни Джеймс Ленни Джеймс Lennie James Грэм МакТавиш Грэм МакТавиш Graham McTavish Майкл Вартан Michael Vartan Макс Мартини Макс Мартини Max Martini Хорди Молья Хорди Молья Jordi Mollà
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App