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Коломбиана Коломбиана
Киноафиша Фильмы Коломбиана Отзывы о фильме «Коломбиана»
Colombiana Коломбиана 2011 / США / Франция
7.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Коломбиана»

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Наша рецензия

Люк Бессон, уже на протяжении десяти лет бессменный сценарист и продюсер львиной доли французской киножвачки, поставленной на конвейер не хуже голливудского, его приятель и соавтор Роберт Марк Кеймен и режиссер Оливье Мегатон, один из постоянных работников бессоновской артели, перед созданием очередного шедевра явно посмотрели слишком много латиноамериканских сериалов. Ибо «Колумбиана» (по-русски – именно через «у», ведь речь идет о Колумбии) – это…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ну, допустим, девушка совсем не хладнокровная. Да и сценарий от авторов Заложницы.



Заинтриговали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
ф топку...попытка заработать на классике...мол это все мы сделали - Леон, Никита...а тут судя по трейлеру вообще для двд прямиком

ps и да, без раскрытой темы сисек смотреть вообще не на что...Салдана - не айс ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Скучно и предсказуемо.

Кроме девчачьего паркура и спарринга с зубными щетками в руках ничего новенького.



Сильно удивила фраза агента ФБР: 22 убийства за шесть лет, и всегда один и тот же рисунок на теле убитых, я начинаю (!) думать, что преступник оставляет нам сообщения.



Героиня вполне милая девушка. Поубивает и поплачет, поплачет и опять убивает...



4/10 (понравилась Каталея в детстве).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 09/09/2011 - 19:12:19):Мэтт Дэймон может еще немного отдохнуть

А причем тут он?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (stalker_spb88, 28/08/2011 - 21:09:01):Тема сисек раскрыта не будет



а ничего что она там весь фильм полуголая, да и в почти прозрачной майке ходит✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм СУПЕР! Я в восторге !!! Я сначала , думал , что будет фигня полная , а оказалось , что превосходный фильм. С таким сценарием фильма , должна сниматься Анджелин Джоли =)

Люк Бессон , зедлал фильм Классным



9/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Розака от 09/09/2011 - 22:26:31


Намек на Борна. Хотя, когда она в фильме стреляла, мне казалось что она улетит в обратном направлении, от предполагаемой пули, примерно с тем же ускорением.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1987, 13/09/2011 - 01:10:49):Люк Бессон , зедлал фильм Классным

Оседлал и ускакал собирать профит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Тема избита,обмусолена и предсказуема,но всё же что-то зацепило,так что особых претензий к фильму не имеется.Затянуть события,навеять дремоту и скуку-это стало слишком частым явлением.

А здесь не так всё плохо получилось,как мне кажется.Понятно,с оговорками,но живенько.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
супер!!! фИЛЬМ потрясный !!! Смотрится на одном дыхании и снято превосходно !

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
six 2 апреля 2015, 12:51
люк бессон похоже окончательно завязал с хорошим кино, хyдшее что я видел за последнее два года. хотя бы ляпы все yбрали...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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