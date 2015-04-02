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Люк Бессон, уже на протяжении десяти лет бессменный сценарист и продюсер львиной доли французской киножвачки, поставленной на конвейер не хуже голливудского, его приятель и соавтор Роберт Марк Кеймен и режиссер Оливье Мегатон, один из постоянных работников бессоновской артели, перед созданием очередного шедевра явно посмотрели слишком много латиноамериканских сериалов. Ибо «Колумбиана» (по-русски – именно через «у», ведь речь идет о Колумбии) – это…