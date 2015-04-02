Люк Бессон, уже на протяжении десяти лет бессменный сценарист и продюсер львиной доли французской киножвачки, поставленной на конвейер не хуже голливудского, его приятель и соавтор Роберт Марк Кеймен и режиссер Оливье Мегатон, один из постоянных работников бессоновской артели, перед созданием очередного шедевра явно посмотрели слишком много латиноамериканских сериалов. Ибо «Колумбиана» (по-русски – именно через «у», ведь речь идет о Колумбии) – это…
Заинтриговали.
ps и да, без раскрытой темы сисек смотреть вообще не на что...Салдана - не айс ✊
Кроме девчачьего паркура и спарринга с зубными щетками в руках ничего новенького.
Сильно удивила фраза агента ФБР: 22 убийства за шесть лет, и всегда один и тот же рисунок на теле убитых, я начинаю (!) думать, что преступник оставляет нам сообщения.
Героиня вполне милая девушка. Поубивает и поплачет, поплачет и опять убивает...
4/10 (понравилась Каталея в детстве).
А причем тут он?
а ничего что она там весь фильм полуголая, да и в почти прозрачной майке ходит✊
Люк Бессон , зедлал фильм Классным
9/10 ✊
Намек на Борна. Хотя, когда она в фильме стреляла, мне казалось что она улетит в обратном направлении, от предполагаемой пули, примерно с тем же ускорением.
Оседлал и ускакал собирать профит.
А здесь не так всё плохо получилось,как мне кажется.Понятно,с оговорками,но живенько.✊
9/10
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