Киноафиша Фильмы Ценности семейки Аддамс Награды и номинации фильма Ценности семейки Аддамс

Награды и номинации фильма Ценности семейки Аддамс 1993

Оскар 1994 Оскар 1994
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Best Make Up Artist
Номинант
 Best Make Up Artist
Номинант
Золотая малина 1994 Золотая малина 1994
Худшая песня
Победитель
