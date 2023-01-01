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Ценности семейки Аддамс Ценности семейки Аддамс
Киноафиша Фильмы Ценности семейки Аддамс Ценности семейки Аддамс, 1993: актеры и роли
Addams Family Values Ценности семейки Аддамс 1993 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Ценности семейки Аддамс, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Зонненфельд Барри Зонненфельд Barry Sonnenfeld
В ролях
Анжелика Хьюстон Анжелика Хьюстон Anjelica Huston Рауль Хулиа Кристофер Ллойд Кристофер Ллойд Christopher Lloyd Кристина Риччи Кристина Риччи Christina Ricci
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
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2022, США, приключения, боевик, фантастика
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2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
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2023, Россия, комедия, мелодрама
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Свободные отношения
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Быть
Быть
2022, Россия, комедия
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