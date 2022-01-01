Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джудит Шекони
Джудит Шекони
Judi Shekoni
О персоне
Фильмография
Джудит Шекони
Judi Shekoni
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
31 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Манчестер, Англия, Великобритания
Рост
180 см
Биография Джудит Шекони
Родилась 31 марта 1982 года. Манчестер, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джудит Шекони
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези
2012, США
7.0
Гарфилд 2
анимация, семейный, комедия
2006, Великобритания / США
6.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось