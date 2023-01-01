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Киноафиша Фильмы "Старый" новый год "Старый" новый год, 2011: актеры и роли
New Year's Eve "Старый" новый год 2011 / США
7.6 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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"Старый" новый год, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall
В ролях
Эштон Кутчер Эштон Кутчер Ashton Kutcher Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Джош Дюамель Джош Дюамель Josh Duhamel Кэтрин Хейгл Кэтрин Хейгл Katherine Heigl Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Джейми Фокс Джейми Фокс Jamie Foxx Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Холли Берри Холли Берри Halle Berry Лиа Мишель Лиа Мишель Lea Michele Джессика Бил Джессика Бил Jessica Biel София Вергара София Вергара Sofia Vergara Хилари Суонк Хилари Суонк Hilary Swank Зак Эфрон Зак Эфрон Zac Efron Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin Сиенна Миллер Сиенна Миллер Sienna Miller Сара Джессика Паркер Сара Джессика Паркер Sarah Jessica Parker Алисса Милано Алисса Милано Alyssa Milano Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Сара Полсон Сара Полсон Sarah Paulson Кэтрин МакНамара Кэтрин МакНамара Katherine McNamara
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