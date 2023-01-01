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"Старый" новый год
"Старый" новый год, 2011: актеры и роли
New Year's Eve
"Старый" новый год
2011 / США
Трейлер
7.6
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Трейлеры
"Старый" новый год, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл
Garry Marshall
В ролях
Эштон Кутчер
Ashton Kutcher
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Джош Дюамель
Josh Duhamel
Кэтрин Хейгл
Katherine Heigl
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Джейми Фокс
Jamie Foxx
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Холли Берри
Halle Berry
Лиа Мишель
Lea Michele
Джессика Бил
Jessica Biel
София Вергара
Sofia Vergara
Хилари Суонк
Hilary Swank
Зак Эфрон
Zac Efron
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Сиенна Миллер
Sienna Miller
Сара Джессика Паркер
Sarah Jessica Parker
Алисса Милано
Alyssa Milano
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Сара Полсон
Sarah Paulson
Кэтрин МакНамара
Katherine McNamara
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