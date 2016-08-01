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Гэрри Маршалл
Гэрри Маршалл
Garry Marshall
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Гэрри Маршалл
Garry Marshall
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Дата рождения
13 ноября 1934
Возраст
81 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 июля 2016
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Биография Гэрри Маршалл
Родился 13 ноября 1934 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Гэрри Маршалл
Несносные леди
драма, комедия
2015, США
5.0
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
День Святого Валентина
комедия, мелодрама
2010, США
7.0
Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения
2009, США
7.0
Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия
2007, США
7.0
Цыпленок Цыпа
семейный, комедия, анимация, приключения
2005, США
5.0
Модная мамочка
драма, комедия
2004, США
7.0
Дневники принцессы 2: Как стать королевой
комедия, семейный, мелодрама
2004, США
6.0
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20 июля 2016 09:02
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