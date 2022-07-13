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Алисса Милано
Алисса Милано
Alyssa Milano
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Алисса Милано
Alyssa Milano
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Дата рождения
19 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Рост
157 см
Биография Алиссы Милано
Родилась 19 декабря 1972 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Алиссы Милано
Расплата за грехи
мелодрама, триллер
2022, США
0.0
Маленькая Италия
комедия, мелодрама
2018, Канада / США
5.0
Безбрачная неделя
комедия
2011, США
7.0
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.0
"Старый" новый год
мелодрама, комедия
2011, США
7.0
Парень моей девушки
комедия, мелодрама
2010, США
7.0
Патология
криминал, триллер, ужасы
2007, США
6.0
Компания Хьюго
мелодрама, комедия
1997, США
5.0
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Не узнать: вот как сейчас выглядят 15 актрис, чьей красоте завидовали все женщины
Не ко всем звездам 90-х время оказалось милостиво.
Написать
13 июля 2022 07:30
Алисса Милано расследует убийство своей сестры в трейлере детективного триллера «Расплата за грехи»
Картина выйдет на Netflix.
Написать
16 декабря 2021 11:30
Психотерапевт Билл Мюррей выслушивает Дэйва Франко в трейлере комедийного мини-сериала «Сейчас»
Все 14 эпизодов уже доступны к просмотру.
Написать
13 декабря 2021 10:14
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