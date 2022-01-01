Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бунт ушастых
Бунт ушастых, 2011: актеры и роли
Hop
Бунт ушастых
2011 / США
Трейлер
7.3
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Бунт ушастых, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Хилл
Tim Hill
В ролях
Джеймс Марсден
James Marsden
Кейли Куоко
Kaley Cuoco
Элизабет Перкинс
Elizabeth Perkins
Челси Хэндлер
Chelsea Handler
Расселл Брэнд
Russell Brand
Хью Лори
Hugh Laurie
Хэнк Азария
Hank Azaria
Александр Панайотов
Aleksandr Panayotov
Сергей Бурунов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Вывела всех звезд шоу-бизнеса на чистую воду: Слава решилась на откровения после пластики
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Проклятие рода или трагическое совпадение: правду о смерти братьев Дворжецких предали огласке
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой