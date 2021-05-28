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Дэвид Хассельхофф
Дэвид Хассельхофф
David Hasselhoff
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Дэвид Хассельхофф
David Hasselhoff
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Дата рождения
17 июля 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Дэвида Хассельхоффа
Родился 17 июля 1952 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Дэвида Хассельхоффа
Убить Хассельхоффа
комедия
2017, США
5.0
Спасатели Малибу
комедия, боевик
2017, США
7.0
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Анаконда: Цена эксперимента
боевик, приключения, ужасы
2008, США / Румыния
2.0
Клик:с пультом по жизни
комедия
2006, США
7.0
Губка Боб Квадратные Штаны
комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
7.0
Кунг Фьюри 2
боевик, комедия, фантастика
, США / Швеция
0.0
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1 комментарий
16 октября 2018 00:00
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