7 супергеройских блокбастеров, которые нуждаются в ремейке

Это сейчас супергеройские блокбастеры Marvel собирают сотни миллионов долларов в прокате, и сам штамп MARVEL на фильме уже гарантирует ему и качество, и кассовые сборы. А еще не так давно супергеройский жанр давался киноделам с куда большим трудом и меньшим успехом. Вспоминаем 7 фильмов по комиксам, которым сегодня не помешал бы ремейк.