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Последняя любовь на Земле
Отзывы о фильме «Последняя любовь на Земле»
Perfect Sense
Последняя любовь на Земле
2010 / Германия / Великобритания
Трейлер
7.5
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Не понравилось совсем.
Не люблю, когда так прямолинейно, в лоб, типа, покайтесь и возлюбите, меня так и тянет увернуться.
посыл-то, может, и правильный, но...послать охота почему-то.
Не понравилось, что у людей отнимают чувства и как-бы с удовольствием наблюдают, словно за подопытными кроликами, как они шебуршатся.
И финал не убедил. Все люди друг на друга кидаются в едином порыве счастья и благодарности, так что непонятно, чего это такое у героев: любовь, которая сама по себе, или просто симптоматическое.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ILM от 21/12/2011 - 22:31:46
Про смерть все ясно, и про конец света тоже. И что надо вглубь заглядывать, тоже понятно. И если добровольно не захочется, то может статься, что будет принудительно, к примеру, как на экране. Ничего же нового не сказали?
Смерть гуманнее кажется, чем то, что с людьми авторы учинили. А даже мысли такой допустить не могу, чтобы с моими близкими подобное случилось. Жестоко очень, хоть и гипотетически.
Если говорить о чувствах опять же, то у меня буквально с первых минут возникло ощущение неприятия и протеста. Это когда внутренне закрываешься и бесполезно пробиваться.
Не мое, видно, кино.
Да и изначально, по отзывам, настрой был на что-то подобное по силе "Слепоте" Жозе Сарамаго.
2 апреля 2015, 12:51
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Не люблю, когда так прямолинейно, в лоб, типа, покайтесь и возлюбите, меня так и тянет увернуться.
посыл-то, может, и правильный, но...послать охота почему-то.
Не понравилось, что у людей отнимают чувства и как-бы с удовольствием наблюдают, словно за подопытными кроликами, как они шебуршатся.
И финал не убедил. Все люди друг на друга кидаются в едином порыве счастья и благодарности, так что непонятно, чего это такое у героев: любовь, которая сама по себе, или просто симптоматическое.
Про смерть все ясно, и про конец света тоже. И что надо вглубь заглядывать, тоже понятно. И если добровольно не захочется, то может статься, что будет принудительно, к примеру, как на экране. Ничего же нового не сказали?
Смерть гуманнее кажется, чем то, что с людьми авторы учинили. А даже мысли такой допустить не могу, чтобы с моими близкими подобное случилось. Жестоко очень, хоть и гипотетически.
Если говорить о чувствах опять же, то у меня буквально с первых минут возникло ощущение неприятия и протеста. Это когда внутренне закрываешься и бесполезно пробиваться.
Не мое, видно, кино.
Да и изначально, по отзывам, настрой был на что-то подобное по силе "Слепоте" Жозе Сарамаго.
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