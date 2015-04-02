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Последняя любовь на Земле Последняя любовь на Земле
Киноафиша Фильмы Последняя любовь на Земле Отзывы о фильме «Последняя любовь на Земле»
Perfect Sense Последняя любовь на Земле 2010 / Германия / Великобритания
7.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Последняя любовь на Земле»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не понравилось совсем.

Не люблю, когда так прямолинейно, в лоб, типа, покайтесь и возлюбите, меня так и тянет увернуться.

посыл-то, может, и правильный, но...послать охота почему-то.

Не понравилось, что у людей отнимают чувства и как-бы с удовольствием наблюдают, словно за подопытными кроликами, как они шебуршатся.

И финал не убедил. Все люди друг на друга кидаются в едином порыве счастья и благодарности, так что непонятно, чего это такое у героев: любовь, которая сама по себе, или просто симптоматическое.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение ILM от 21/12/2011 - 22:31:46




Про смерть все ясно, и про конец света тоже. И что надо вглубь заглядывать, тоже понятно. И если добровольно не захочется, то может статься, что будет принудительно, к примеру, как на экране. Ничего же нового не сказали?

Смерть гуманнее кажется, чем то, что с людьми авторы учинили. А даже мысли такой допустить не могу, чтобы с моими близкими подобное случилось. Жестоко очень, хоть и гипотетически.

Если говорить о чувствах опять же, то у меня буквально с первых минут возникло ощущение неприятия и протеста. Это когда внутренне закрываешься и бесполезно пробиваться.

Не мое, видно, кино.

Да и изначально, по отзывам, настрой был на что-то подобное по силе "Слепоте" Жозе Сарамаго.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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