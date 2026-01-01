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Фильмография
Элинор Брон
Eleanor Bron
Киноафиша
Персоны
Элинор Брон
Элинор Брон
Eleanor Bron
Дата рождения
14 марта 1938
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.5
Маленькая принцесса
(1995)
7.2
Элфи
(1966)
7.2
На помощь!
(1965)
Фильмография Элинор Брон
6.5
TheatreHD: Женщина, не стоящая внимания
A Woman of No Importance
спектакль
2017, Великобритания
5.4
Гайд-Парк на Гудзоне
Hyde Park on Hudson
комедия, драма, биография
2012, Великобритания
Смотреть трейлер
6.7
Уличные танцы в 3D
Street Dance 3D
драма
2010, Великобритания
6.4
Уимблдон
Wimbledon
мелодрама, комедия
2004, Великобритания / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Сердце моё
The Heart of Me
драма, мелодрама, исторический
2002, Великобритания / Германия
7.1
Айрис
Iris
драма, биография
2001, Великобритания / США
5.9
Сент-Экзюпери
Saint-Ex
биография, драма, фэнтези
1996, Великобритания
7.5
Маленькая принцесса
Little Princess, A
семейный, фэнтези, драма
1995, США
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