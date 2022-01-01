Кинопроект британского происхождения «Уличные танцы», стартовавший в 2010 году при содействии компании «BBC Films», представляет собой органичную совокупность профессиональной хореографии и качественной музыки. На сегодняшний день фееричный кинематографический цикл состоит из трех полнометражных частей.

В дебютном фильме в основном снимались танцоры-британцы. А вот для съемок второй киноленты режиссерский состав объехал всю Европу, чтобы собрать разношерстных танцоров из совершенно разных стран. Постановкой легендарных танцевальных номеров занимался известный тандем – талантливейшие хореографы Энтони и Ричард Талуэга. А латиноамериканские танцы ставил мировой танцор – Микель Фонт.

В каком порядке смотреть все части фильма «Уличные танцы»?

Едва ли хоть кто-то сможет остаться равнодушным после просмотра всех частей «Уличных танцев» по порядку. Живые музыкальные ритмы, неповторимые движения, цепляющий сюжет – все это действительно завораживает. К тому же первый фильм медиафраншизы стал дебютной кинокартиной на территории Европы, которая была реализована с использованием передовых 3D технологий.

2010, «Уличные танцы 3D»

В центре сюжета команда молодых танцоров, ожидающая грандиозный Street Dance-турнир, который проходит каждый год. Единственная цель талантливых ребят – победить. Их творческий путь многосложен и тернист. В итоге перед зрителями предстает захватывающий танцевальный микс, наполненный чувственной страстью.

А теперь по порядку. Карли приезжает в Лондон, где обретает настоящую семью в виде уличных танцоров. Вместе они совершают нереальное и становятся финалистами ежегодного британского чемпионата Street Dance. Группу «Jay 20» ожидает успех, но что-то идет не по плану. Перед отборочным туром на мировой чемпионат некоторые танцоры покидают проект, в их числе и бывший парень Карли. Девушке приходится несладко, однако она справляется с обязанностями лидера и находит место для подготовительных мероприятий. Теперь амбициозные участники «Jay 20» репетируют вместе с учащимися балетной школы. Танцевальный компромисс идет на пользу как уличным, так и академическим танцорам...

2012, «Уличные танцы 2»

Вторая часть британо-немецкой кинофраншизы стала эффектным ремейком на дебютную киноисторию. В успех продолжения не верили даже режиссеры. И все же «Уличные танцы 2» получили взрывной отклик и от критиков, и от зрительской аудитории.

В центре сюжета оказывается целеустремленный Эш, проигравший в танцевальном турнире. Теперь уличный танцор собирается наверстать упущенное и начинает собирать самую крутую команду танцоров. На жизненном пути Эша внезапно появляется Ева, мастерски исполняющая сальсу. Парень теряет голову и влюбляется в танцовщицу. Однако завоевать внимание Евы не так уж легко!

2013, «Уличные танцы 3: Все звезды»

Кинокартина рассказывает о талантливых подростках – Джейдане и Итане. Они не являются профессиональными танцорами, но обладают мощным потенциалом. Удастся ли ребятам победить в зажигательном танцевальном турнире и какова цена победы?

Заключительная часть киноцикла названа так неспроста. Ведь в оригинальном переводе название звучит как «Все звезды». «Уличные танцы» – побочный элемент, который добавили с целью привлечения обширного зрительского круга.