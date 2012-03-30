Уличные танцы 2 3D, 2011

Чтобы победить лучшую танцевальную команду мира на дэнс-офф в Париже, немецкий уличный танцор Эш и его новый друг Эдди собирают лучших уличных танцоров со всей Европы, добавив танцовщицу сальсы из Латинской Америки Еву. Эш и Ева сближаются, но за два дня до большого танцевального вечера Эш отвергает Еву на танцполе и называет их танец "маленьким латинским экспериментом", когда они проигрывают Безупречному в дружеском танцевальном зале. Полиция прерывает танец, и Ева убегает, покидая команду. Сможет ли герой вернуть ее и выиграть кубок уличных танцев, победив в танцевальной битве самого Безупречного?
Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе Streetdance, и хочет собрать команду, которой не будет равных. В поисках, которые забрасывают его в самые разные уголки мира, Эш встречает девушку Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в нее. В Еве он видит свое счастье, свой собственный танец, свою победу... Но завоевать сердце этой девушки не так просто.
Свобода самовыражения и мастерство импровизации, страсть сальсы и дерзость ринга – все это танцы, танцы, танцы – в школах, в клубах, на улицах Рима, Парижа, Лондона, Нью-Йорка