Уличные танцы 2 3D, 2011

Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе Streetdance, и хочет собрать команду, которой не будет равных. В поисках, которые забрасывают его в самые разные уголки мира, Эш встречает девушку Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в нее. В Еве он видит свое счастье, свой собственный танец, свою победу... Но завоевать сердце этой девушки не так просто.

Свобода самовыражения и мастерство импровизации, страсть сальсы и дерзость ринга – все это танцы, танцы, танцы – в школах, в клубах, на улицах Рима, Парижа, Лондона, Нью-Йорка