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Уличные танцы 2 3D Уличные танцы 2 3D
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StreetDance 2

Уличные танцы 2 3D, 2011

2011 / Великобритания
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чтобы победить лучшую танцевальную команду мира на дэнс-офф в Париже, немецкий уличный танцор Эш и его новый друг Эдди собирают лучших уличных танцоров со всей Европы, добавив танцовщицу сальсы из Латинской Америки Еву. Эш и Ева сближаются, но за два дня до большого танцевального вечера Эш отвергает Еву на танцполе и называет их танец "маленьким латинским экспериментом", когда они проигрывают Безупречному в дружеском танцевальном зале. Полиция прерывает танец, и Ева убегает, покидая команду. Сможет ли герой вернуть ее и выиграть кубок уличных танцев, победив в танцевальной битве самого Безупречного? 

  • Когда Эш выбывает после своей первой неудачной дуэли с Безупречным, видно, как взлетает попкорн в результате его удара о землю. Однако через кадр, когда камера снова переходит на него, на земле вокруг него нет попкорна.
  • Фильм был выпущен одновременно в форматах RealD 3D, XpanD 3D и Dolby 3D. Макс Гива и Дания Паскини вернулись к режиссуре после первого фильма. 
  • В фильме появляются звезды «Britain’s Got Talent» Джордж Сэмпсон и Безупречный. 
  • Фильм стал одной из первых работ в кино для популярной модели и хип-хоп танцовщицы Софии Бутеллы. Ранее она была известна только как подтанцовка Мадонны и рекламное лицо компании спортивной одежды Nike. 

Уличный танцор Эш жаждет реванша за проигрыш на конкурсе Streetdance, и хочет собрать команду, которой не будет равных. В поисках, которые забрасывают его в самые разные уголки мира, Эш встречает девушку Еву, танцующую сальсу, и влюбляется в нее. В Еве он видит свое счастье, свой собственный танец, свою победу... Но завоевать сердце этой девушки не так просто.

Свобода самовыражения и мастерство импровизации, страсть сальсы и дерзость ринга – все это танцы, танцы, танцы – в школах, в клубах, на улицах Рима, Парижа, Лондона, Нью-Йорка

7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 26 апреля 2012
Премьера в мире 30 марта 2012
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Макс Джива
В ролях
Том Конти
Джордж Сэмпсон
Фальк Хеншел
София Бутелла
София Бутелла
Все актеры и съемочная группа
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Уличные танцы 2 3D
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tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
тема танцев не раскрыта
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