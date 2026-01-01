Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дени и Мэни в кино!»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Аквели Роач
Ukweli Roach
Киноафиша
Персоны
Аквели Роач
Аквели Роач
Ukweli Roach
Дата рождения
22 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.6
Люди
(2015)
7.2
Анника
(2021)
7.1
Globe: Ромео и Джульетта
(2009)
Фильмография Аквели Роач
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мини-сериал
Мистика
Спектакль
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2023
2021
2018
2015
2010
2009
Все
8
Фильмы
2
Сериалы
6
Актер
8
Поросята
комедия
2024, Великобритания
6.6
На подъеме
комедия, драма
2024, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.7
Волк
криминал, ужасы, триллер
2023, Великобритания
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
7.2
Анника
драма, криминал, мистика
2021, Великобритания
6.5
Безжалостное солнце
драма, криминал, фантастика, мини-сериал
2018, Великобритания
7.6
Люди
драма, фантастика, триллер
2015, Великобритания/США/Швеция
6.7
Уличные танцы в 3D
Street Dance 3D
драма
2010, Великобритания
7.1
Globe: Ромео и Джульетта
Globe: Romeo and Juliet
спектакль
2009, Великобритания
1 фраза, после которой телефонные мошенники сами бросают трубки: работает безотказно
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667