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Аквели Роач Ukweli Roach
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Аквели Роач

Ukweli Roach

Дата рождения
22 сентября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Люди 7.6
Люди (2015)
Анника 7.2
Анника (2021)
Globe: Ромео и Джульетта 7.1
Globe: Ромео и Джульетта (2009)

Фильмография Аквели Роач

Жанр
Год
Поросята
Поросята
комедия 2024, Великобритания
На подъеме 6.6
На подъеме
комедия, драма 2024, Великобритания
Волк 6.7
Волк
криминал, ужасы, триллер 2023, Великобритания
Анника 7.2
Анника
драма, криминал, мистика 2021, Великобритания
Безжалостное солнце 6.5
Безжалостное солнце
драма, криминал, фантастика, мини-сериал 2018, Великобритания
Люди 7.6
Люди
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания/США/Швеция
Уличные танцы в 3D 6.7
Уличные танцы в 3D Street Dance 3D
драма 2010, Великобритания
Globe: Ромео и Джульетта 7.1
Globe: Ромео и Джульетта Globe: Romeo and Juliet
спектакль 2009, Великобритания
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