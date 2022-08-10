Creatures [начальные реплики] Она придёт? Ты думаешь, она придёт?

First Creature Придёт. Ты же знаешь, что придёт.

Second Creature Но когда? Когда?

First Creature Очень скоро. Это лишь вопрос времени. Нужно немного подождать. Нам остаётся только выжидать. Выжидать.

[смеётся]

Creatures Но прошло так много времени. Столько лет. Когда она придёт и освободит нас — освободит!

First Creature Терпение! Терпение! У нас есть всё время на свете.

[смеётся]

Creatures У нас есть всё время на свете. На свете. На свете. Чтобы освободить нас! На свете!