Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Не бойся темноты
6.5
Киноафиша Фильмы Не бойся темноты
6.5

Не бойся темноты

, 1973
Don't Be Afraid of the Dark
США / ужасы / 18+
Постер фильма Не бойся темноты
6.5

О фильме

Салли Фарнэм с мужем переезжает в родовое викторианское поместье, где несколько лет никто не жил. В подвале девушка обнаруживает прекрасный камин, замурованный кирпичной кладкой, а дверца для уборки пепла оказывается надёжно запечатанной. Плотник говорит, что сделал это по просьбе прежней хозяйки дома, бабушки Салли, и уверяет, что новым хозяевам стоит оставить всё как есть. Но любопытство девушки берёт верх, и она откручивает винты дверцы, тем самым выпуская на волю жутких демонических существ.

В ролях

Ким Дарби
Сэлли Фарнем
Джим Хаттон
Alex Farnham
Уильям Демарест
Mr. Harris
Уильям Сильвестр
Tom Henderson
Лесли Вудс
Ethyl
Барбара Андерсон
Joan Kahn
Педро Армендарис-мл.
Francisco Perez
Роберт Кливз
Doctor
Sterling Swanson
Policeman
Joel Lawrence
George Kahn
Режиссер Джон Ньюленд
Сценарист Nigel McKeand
Композитор Билли Голденберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 10 октября 1973
Производство Lorimar Productions
Другие названия
Don't Be Afraid of the Dark, Les créatures de l'ombre, Nightmare, Afraid of the dark, Criaturas da Noite, Frio en la noche, Gate of Darkness, Mørkeræd, Não Tenha Medo da Escuridão, Ne félj a sötétben!, Nie bój się ciemności, No tengas miedo a la oscuridad, Non avere paura del buio, Non avere paura delle tenebre, Pimeyden oliot, Temor en la Noche, Не бійся темряви, Не бойся темноты

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 10 августа 2022

Цитаты

Creatures [начальные реплики] Она придёт? Ты думаешь, она придёт?
First Creature Придёт. Ты же знаешь, что придёт.
Second Creature Но когда? Когда?
First Creature Очень скоро. Это лишь вопрос времени. Нужно немного подождать. Нам остаётся только выжидать. Выжидать.
[смеётся]
Creatures Но прошло так много времени. Столько лет. Когда она придёт и освободит нас — освободит!
First Creature Терпение! Терпение! У нас есть всё время на свете.
[смеётся]
Creatures У нас есть всё время на свете. На свете. На свете. Чтобы освободить нас! На свете!
[маниакальный смех]

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Подглядела, как японцы греются в квартире без отопления: беру 3 идеи на холодный сентябрь
Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре
Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
Еще одна деталь в «Шрэке 5» изменится кардинально — и дело не только во внешности героев
Новый детектив Netflix «затянул с первой серии» 7 млн зрителей: «Я такого давно не видел», несмотря на рейтинг 6.3
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше