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Киноафиша Персоны Джек Томпсон

Джек Томпсон

Jack Thompson
Джек Томпсон
Джек Томпсон Jack Thompson
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Дата рождения
31 августа 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джека Томпсона

Родился 31 августа 1940 года. Сидней, Австралия.

Фильмография Джека Томпсона
Возвышенность
Возвышенность
боевик, триллер 2019, Австралия
5.0
Горячие каникулы
Горячие каникулы
комедия 2017, Австралия
5.0
Жизненный опыт
Жизненный опыт
драма 2013, США / Австралия
5.0
Mystery Road
Mystery Road
триллер 2013, Австралия
6.0
Не бойся темноты
Не бойся темноты
триллер, ужасы 2011, США / Австралия
7.0
Австралия
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.0
Декабрьские мальчики
Декабрьские мальчики
мелодрама, драма 2007, Австралия
7.0
Хороший немец
Хороший немец
драма, мелодрама, триллер, мистика 2006, США
5.0
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