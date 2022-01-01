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Джек Томпсон
Джек Томпсон
Jack Thompson
О персоне
Фильмография
Джек Томпсон
Jack Thompson
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Дата рождения
31 августа 1940
Возраст
81 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джека Томпсона
Родился 31 августа 1940 года. Сидней, Австралия.
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Фильмография Джека Томпсона
Возвышенность
боевик, триллер
2019, Австралия
5.0
Горячие каникулы
комедия
2017, Австралия
5.0
Жизненный опыт
драма
2013, США / Австралия
5.0
Mystery Road
триллер
2013, Австралия
6.0
Не бойся темноты
триллер, ужасы
2011, США / Австралия
7.0
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения
2008, США / Австралия
7.0
Декабрьские мальчики
мелодрама, драма
2007, Австралия
7.0
Хороший немец
драма, мелодрама, триллер, мистика
2006, США
5.0
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