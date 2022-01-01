Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не бойся темноты Не бойся темноты
Киноафиша Фильмы Не бойся темноты Не бойся темноты, 2011: актеры и роли
Don't Be Afraid of the Dark Не бойся темноты 2011 / США / Австралия
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Не бойся темноты, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Трой Никси Трой Никси Troy Nixey
В ролях
Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Бэйли Мэдисон Бэйли Мэдисон Bailee Madison Алан Дэйл Alan Dale Эмилия Бернс Emilia Burns Джек Томпсон Джек Томпсон Jack Thompson Эдвина Ричард Edwina Ritchard Джулия Блейк Julia Blake
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Вывела всех звезд шоу-бизнеса на чистую воду: Слава решилась на откровения после пластики
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Проклятие рода или трагическое совпадение: правду о смерти братьев Дворжецких предали огласке
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Приложение киноафиши