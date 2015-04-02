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Не бойся темноты Не бойся темноты
Киноафиша Фильмы Не бойся темноты Отзывы о фильме «Не бойся темноты»
Don't Be Afraid of the Dark Не бойся темноты 2011 / США / Австралия
7.3 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Не бойся темноты»

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DeelyaraI 2 апреля 2015, 12:51
Обожаю Гильермо дель Торо,потому оч жду выхода этого фильма!✊

Надеюсь он как всегда оправдает мои ожидания и как следует напугает и взбудоражит мою детскую психику✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Жду, надеюсь, будет хороший фильм!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Скоро выходит «Не бойся темноты». Судя по трейлеру, нас ждет полноценный леденящий кровь триллер. Я Кэти Холмс почему-то не узнала. Но она очень убедительно играет – наверное, папа девочку не услышит, а она будет ее защищать. Интересно, чем все закончится? Неужели их всех сожрут эти гады? Боюсь уже и жду нового фильма.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Понятно, почему они там у себя в Америке с ума все сходят. Они же все более-менее в домах живут, и раз в неделю, мне кажется, выходит фильм о том, как ужасно жить в таком вот доме, обязательно на что-нибудь нарвешься. Зачем и такая индустрия? Представляете, стали бы у нас выходить раз в месяц фильма, как детей в садах пытают или в зарплатные карточки смертельный порошок добавляют. Случайно натолкнулся на трейлер «Не бойся темноты». Я против фильмов ужасов, а этот прямо уж совсем ни в какие ворота)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Хочется поскорее посмотреть «Не бойся темноты». А то в последнее время все эти ужастики какие-то беспомощные стали. А хочется уже пощекотать себе нервы! Кстати, говорят, у этого кино есть прототип, какой-то телевизионный ужастик семидесятых годов. Надо будет добыть где-нибудь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Миленько. Картинка красивая очень.

Мелкие пакостники довольно странные. Так и остались совершенно неразъясненными. Или это такие зубных феи? И временами почему-то было не страшно, а смешно, особенно когда коллектив монстриков начинал суетиться и корчить рожи.

Спекуляция детскими проблемами себя оправдывает в очередной раз, во всяком случае, девочку было жалко.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Где вы все фильм то видели? Он же 6го только в прокате. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм для детей!✊

Для них может будет и страшно! Ребенок фильме как лара крофт, все чего-то ищет, без страшная девочка! Монстры, если их можно так назвать✊ , больше похожи на засушенных крыс Маленькие волосатенькие серого цвета! Один момент в фильме, который можно назвать страшным и все!!!

5/10 Очень слабо!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Согласна с теми, кто считает, что фильм невнятный. Я очень люблю творчество Дель Торо, не важно кем он выступает сценаристом, режиссером или продюсером, но этот фильм мне не понравился, т.к. не раскрыта тема этих человечков, в конце непонятно что и как... и т.п. Есть пара прикольных-неприятных моментов, но этим все и ограничивается.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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