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Не бойся темноты
Отзывы о фильме «Не бойся темноты»
Don't Be Afraid of the Dark
Не бойся темноты
2011 / США / Австралия
Трейлер
7.3
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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DeelyaraI
2 апреля 2015, 12:51
Обожаю Гильермо дель Торо,потому оч жду выхода этого фильма!✊
Надеюсь он как всегда оправдает мои ожидания и как следует напугает и взбудоражит мою детскую психику✊
2 апреля 2015, 12:51
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Жду, надеюсь, будет хороший фильм!)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Скоро выходит «Не бойся темноты». Судя по трейлеру, нас ждет полноценный леденящий кровь триллер. Я Кэти Холмс почему-то не узнала. Но она очень убедительно играет – наверное, папа девочку не услышит, а она будет ее защищать. Интересно, чем все закончится? Неужели их всех сожрут эти гады? Боюсь уже и жду нового фильма.
2 апреля 2015, 12:51
0
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mike123
2 апреля 2015, 12:51
Понятно, почему они там у себя в Америке с ума все сходят. Они же все более-менее в домах живут, и раз в неделю, мне кажется, выходит фильм о том, как ужасно жить в таком вот доме, обязательно на что-нибудь нарвешься. Зачем и такая индустрия? Представляете, стали бы у нас выходить раз в месяц фильма, как детей в садах пытают или в зарплатные карточки смертельный порошок добавляют. Случайно натолкнулся на трейлер «Не бойся темноты». Я против фильмов ужасов, а этот прямо уж совсем ни в какие ворота)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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rodney
2 апреля 2015, 12:51
Хочется поскорее посмотреть «Не бойся темноты». А то в последнее время все эти ужастики какие-то беспомощные стали. А хочется уже пощекотать себе нервы! Кстати, говорят, у этого кино есть прототип, какой-то телевизионный ужастик семидесятых годов. Надо будет добыть где-нибудь!
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Миленько. Картинка красивая очень.
Мелкие пакостники довольно странные. Так и остались совершенно неразъясненными. Или это такие зубных феи? И временами почему-то было не страшно, а смешно, особенно когда коллектив монстриков начинал суетиться и корчить рожи.
Спекуляция детскими проблемами себя оправдывает в очередной раз, во всяком случае, девочку было жалко.
6/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Розака
2 апреля 2015, 12:51
Где вы все фильм то видели? Он же 6го только в прокате. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм для детей!✊
Для них может будет и страшно! Ребенок фильме как лара крофт, все чего-то ищет, без страшная девочка! Монстры, если их можно так назвать✊ , больше похожи на засушенных крыс
Маленькие волосатенькие серого цвета! Один момент в фильме, который можно назвать страшным и все!!!
5/10 Очень слабо!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Согласна с теми, кто считает, что фильм невнятный. Я очень люблю творчество Дель Торо, не важно кем он выступает сценаристом, режиссером или продюсером, но этот фильм мне не понравился, т.к. не раскрыта тема этих человечков, в конце непонятно что и как... и т.п. Есть пара прикольных-неприятных моментов, но этим все и ограничивается.
2 апреля 2015, 12:51
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Надеюсь он как всегда оправдает мои ожидания и как следует напугает и взбудоражит мою детскую психику✊
Мелкие пакостники довольно странные. Так и остались совершенно неразъясненными. Или это такие зубных феи? И временами почему-то было не страшно, а смешно, особенно когда коллектив монстриков начинал суетиться и корчить рожи.
Спекуляция детскими проблемами себя оправдывает в очередной раз, во всяком случае, девочку было жалко.
6/10
Для них может будет и страшно! Ребенок фильме как лара крофт, все чего-то ищет, без страшная девочка! Монстры, если их можно так назвать✊ , больше похожи на засушенных крыс Маленькие волосатенькие серого цвета! Один момент в фильме, который можно назвать страшным и все!!!
5/10 Очень слабо!!!
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