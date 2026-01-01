Оповещения от Киноафиши
Алан Дэйл
Alan Dale
Алан Дэйл
Alan Dale
Дата рождения
6 мая 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Рост
188 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Рапунцель навсегда
(2012)
7.6
Коллекция короткометражных мультфильмов Disney
(2015)
7.6
Красотки в Кливленде
(2010)
Фильмография Алан Дэйл
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детский
Драма
Комедия
Короткометражный
Криминал
Мелодрама
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2017
2015
2014
2012
2011
2010
2006
2003
Все
13
Фильмы
7
Сериалы
6
Актер
13
6.1
Убийца
драма, боевик, триллер
2025, Великобритания
7.1
Династия
драма, семейный, мелодрама
2017, США
7.6
Коллекция короткометражных мультфильмов Disney
Walt Disney Animation Studios Short Films Collection
приключения, анимация, комедия
2015, США
6.6
Доминион
боевик, приключения, фэнтези
2014, США
4.7
Грэйс
Grace
ужасы, триллер
2014, США / Канада
7.9
Рапунцель навсегда
Tangled Ever After
детский, анимация, короткометражный, семейный
2012, США
Смотреть трейлер
6.4
Не бойся темноты
Don't Be Afraid of the Dark
триллер, ужасы
2011, США / Австралия
Смотреть трейлер
4.1
Пророчество Судного дня
Doomsday Prophecy
фантастика
2011, Канада
7.6
Красотки в Кливленде
комедия
2010, США
6.6
Пастырь 3D
Priest
ужасы, приключения
2010, США
Смотреть трейлер
7.1
Дурнушка Бетти
драма, комедия
2006, США
7.6
О.С. – Одинокие сердца
драма, комедия, мелодрама
2003, США
5.9
Голливудские копы
Hollywood Homicide
боевик, драма, комедия, криминал
2003, США
